3. havalimanı işçilerine biber gazlı müdahale

İstanbul 3. Havalimanı inşaatında çalışma koşullarını protesto eden işçiler, iş bırakma eylemi başlattı. Yüzlerce işçi, yönetim binası önünde toplandı. Sloganlar atan işçiler, çalışma koşullarının düzeltilmesini talep etti. Eylem yapan işçilere jandarma biber gazı ile müdahale ederek dağıttı

3. havalimanı işçilerine biber gazlı müdahale
14 Eylül 2018 Cuma 13:47

3. Havalimanı inşaatında çalışan sabah saatlerinde iş bırakarak yüzlerce işçi yönetim binası önünde toplandı. Bu sırada olay yerine çok sayıda jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa bir süre sonra işçiler ile jandarma arasında gerginlik yaşandı. Jandarma, işçilere tazyikli su ve biber gazı ile müdahale etti. Müdahaleden kaçmaya çalışan bazı işçiler düşerek yaralandı bazıları da gazdan etkilendi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla revire kaldırıldı. Öğle saatlerine işçilerin kaldığı Akpınar kampına çok sayıda çevik kuvvet ve TOMA sevk edildi. İşçilerin yönetim binası önündeki bekleyişleri sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #istanbul #3. havalimanı #havalimanı eylem
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