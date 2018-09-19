3. Havalimanı'nda haklarını isteyen 24 işçi tutuklandı

İstanbul'da 3. Havalimanı inşaatında çıkan olaylarda gözaltına alınan 24 kişi tutuklandı

3. Havalimanı'nda haklarını isteyen 24 işçi tutuklandı
19 Eylül 2018 Çarşamba 09:20

3. Havalimanı inşaatında geçtiğimiz günlerde çıkan olaylarda çok sayıda işçi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 43 kişi dün emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edildi. 15 kişi adli kontrol, 28 kişi ise "Kamu Malına Zarar Verme", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", "Polise Mukavemet", "İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali" suçlarından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.  Mahkeme 24 kişiyi tutuklarken 19 kişiyi ise adli kontrol uygulanmasına karar verdi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #3. havalimanı #işçi #işçi tutuklama
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