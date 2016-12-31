3 ile daha havalimanı geliyor

2016 yılı yatırım programına Tokat Yeni Havalimanı Yapımı, Karaman Havalimanı, Dağkapı-Hastane Raylı Sistem Hattı ve Yozgat Havalimanı projeleri de eklendi

Başbakan Binali Yıldırım, Dağkapı-Hastane Raylı Sistem Hattı, Yozgat Havalimanı, Karaman Havalimanı ve Tokat Yeni Havalimanı Yapımı projelerini onayladı. Onaylanan bu projeler Diyarbakır, Yozgat, Karaman ve Tokat'ta sevinle karşılandı.



YATIRIM PROGRAMINA DAHİL EDİLDİLER



Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre, Başbakan Binali Yıldırım, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığının Dağkapı-Hastane Raylı Sistem Hattı projesi, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Yozgat Havalimanı ve Karaman Havalimanı projeleri ile DHMİ Genel Müdürlüğü Tokat Yeni Havalimanı Yapımı projelerini onaylayarak 2016 yılı yatırım programına ekledi.



YOZGAT'TA BÜYÜK SEVİNÇ



Yozgat'ın, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının, her 100 kilometrede bir havalimanı projesi kapsamına alınması kentte sevinçle karşılandı.



4-5 YILDIR GÜNDEMDEYDİ



Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, havalimanı konusunun yaklaşık 4-5 yıldır Yozgat'ın ve Ankara'nın gündeminde olduğunu söyledi.