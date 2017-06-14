3 kişinin öldüğü yangında, yangın merdivenleri kilitli çıktı!

İstanbul Fatih'te 3 kişiye mezar olan oteldeki yangını boyutları gündüz çekilen görüntülerle ortaya çıktı

Fatih Kumkapı'da bulunan 6 katlı bir otelde yangın çıktı. Üst katlarda mahsur kalan müşteriler itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Otelden 35 kişi tahliye edildi. Yangının söndürülmesinin ardından katlarda yapılan aramada 3 kişinin cesedine ulaşıldı.



3 kişiye mezar olan oteldeki facianın boyutu gündüz çekilen görüntülerle ortaya çıktı. Yangının başladığı belirtilen lobinin harabeye döndüğü görüldü. Otelin yangın merdivenlerindeki asma kilitler de dikkat çekti. Merdivenlerin olay sırasında da kilitli olduğu öne sürüldü.





Ayrıca yangın merdiveninin çıkış kapıları yandaki iş yerlerine açılıyor. Ve bu iş yerleri mesai saati dışında kapalıydı.



Bu arada oteldeki savcılık incelemesi tamamlandı. Yangından canlarını kurtaran müşterilerden bazıları bugün geri gelerek eşyalarını aldı. Çoğu yabancı uyruklu otel müşterileri bavullarını alıp, otelden ayrıldı.