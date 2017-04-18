3 Suriyeli genç, ısınmak isterken zehirlenerek öldü

Konya 'da 3 Suriyeli ısınmak için tenekede ateş yaktı. Bir kulübede ateş yakan 3 kişi zehirlenerek hayatını kaybetti.

Acı olay Konya'nın Karatay İlçesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre gece saatlerinde üşüyen 3 Suriyeli, ısınmak için bir imalathanenin kulübesine girdi.Teneke içine kağıt ve kartonları kullanarak ateş yakan 18 yaşındaki Cuma El Kürdi ve kimliği belirlenemeyen 18 ve 32 yaşlarındaki iki kişi, daha sonra da burada uykuya daldı.Sabah saatlerinde fabrikaya gelen işçiler, kulübenin içinde 3 kişiyi hareketsiz yatarken buldu. Çalışanlar durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 3 Suriyeli'nin hayatını kaybettiğini belirledi.Gençlerin karbonmonoksit zehirlenmesinden dolayı öldüğü belirlendi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.