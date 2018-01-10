3 yarbay, 1 binbaşı daha 'FETÖ'cüyüm' dedi!

Kara Kuvvetleri Komutanlığı ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 4 muvazzaf subayın, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduklarını söyleyerek Ankara Emniyet Müdürlüğüne teslim oldukları ve etkin pişmanlıktan yararlanmak istedikleri öğrenildi

3 yarbay, 1 binbaşı daha 'FETÖ'cüyüm' dedi!

Alınan bilgiye göre, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in koruma subayı yüzbaşı Burak Akın'ın itirafçı olup adli kontrolle bırakılmasının ardından Kara Kuvvetleri Komutanlığında görevli bir yarbay ve bir binbaşı ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görevli 2 yarbay polise teslim oldu.

FETÖ mensubu olduklarını beyan eden subayların, etkin pişmanlıktan yararlanmak için emniyete başvurduğu öğrenildi.

Subayların, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinde işlemlerinin devam ettiği bildirildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #fetö #teslim olan askerler
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