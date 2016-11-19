3 yaşındaki çocuğa, anaokulunda taciz iddiası!

Zonguldak'ta anaokuluna giden 3 yaşındaki çocuğun tacize uğradığı iddia edildi

Olay Zonguldak'ta geçen ekim ayında yaşandı. İddiaya göre 43 yaşınaki S.K. ve 47 yaşındaki A.K. çiftinin 3 yaşındaki kızları eve geldiğinde annesine cinsel organına bir adamın dokunduğunu söyledi. Bunun üzerine aile savcılığa başvurdu ve şikayetçi oldu.



Olayı anlatan anne kızının üstünü değiştirdiği sırada olayı anlattını söyledi. Pantolununu çıkarırken çocuğunun kendisine bir adamın cinsel organına dokunduğu söylediğini belirten anne, baktığında da bölgede kızarıklık olduğunu gördüğünü anlattı. Konuyla ilgili okul idaresiyle konuştuğunu belirten anne S.K., okulda erkek çalışan olarak sadece 60-65 yaşlarında bir kaloriferci olduğunu öğrendiğini ifade etti.



Kalorifer kazanının kapısının da kızının sınıfının buluduğu kalorifere açıldığını öğrendiğini belirten S.K., okuldaki güvenlik kamerası görüntülerini de izlemek istediğini ancak geriye dönük kayıtların tutulmadığı yanıtını aldığını ifade etti. Kızının sadece 'bir adam' dediğini ve kişi belirtmediğini belirten S.K., savcılığa şikayette bulunduklarını söyledi.



Okul idaresinin ise olayı kapatmaya çalıştığını belirten anne, bunu kabul etmediklerinde de anneden bir daha kızını okula getirmemesini istediklerini ifade etti.



3 yaşındaki kızın üniversite öğrencisi ablası da şunları söyledi: Gerçeğin ortaya çıkmasını istiyorum. O gün ne olmuş, dışarıdan birisi mi girmiş, yoksa içerdeki birisi mi yaptı bu olayı? Kardeşim akıllı bir çocuk, ne olduğunu, başından ne geçtiğini ya da mahremiyetini biliyor. Durup dururken böyle bir şey söylemez. Biz bu olayın peşini bırakmayacağız"



Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de konuyla ilgili inceleme yaptığı öğrenildi.



