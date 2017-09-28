3 yaşındaki ikizleri kaza ayırdı

KARAMAN'da kontrolden çıkan otomobilin refüjde takla ataması sonucu meydana gelen kazada araçtan fırlayan 3 yaşındaki ikizlerden Muhammed Atmaca yaşamını yitirdi, Mert Atmaca ile anne ve babası yaralandı

Kaza, bugün saat 09.15'de Karaman- Konya karayolunun 18’inci kilometresinde meydana geldi. Karaman'dan Konya'ya giden 29 yaşındaki Bilal Atmaca yönetimindeki 33 VP 304 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp refüjde takla attı. Kazada arka koltukla uyuyan ikiz kardeşlerden Muhammed Atmaca, araçtan yola fırladı. İkizi Mert Atmaca, babası Bilal Atmaca annesi 35 yaşındaki Ayten Atmaca yaralandı. Kazayı gören çevredekiler sağlık görevlilerine haber verdi.Kazadan yaralı olarak kurtulan ve çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkan Bilal Atmaca'nın, yola fırlayan oğlunun öldüğünü anlayınca, onu öpüp, gömleğini çıkartarak cesedinin üzerine örttüğü öğrenildi. Araçtan çevreye saçılan çocukların yastıkları, eşya ve gofretleri görevliler tarafından bir poşete kondu. Yaralılar ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İkizini kaybeden minik Mert ise bir yakının kucağında acil servise alındı. Minik Muhammed'in cesedi de otopsi için aynı hastanenin morguna kondu.