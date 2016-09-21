21 Eylül 2016 Çarşamba
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    • 30 köpeği zehirlediler!

    Balıkesir’in Manyas İlçesi'nde sabah yürüyüşe çıkanlar yaklaşık 30 sokak köpeği leşi ile karşılaştı. Zehirlenerek atıldığı düşünülen köpeklerin kim ya da kimler tarafından telef edildiği araştırılıyor

    21 Eylül 2016 Çarşamba 16:20
    30 köpeği zehirlediler!
    Bugün sabah saatlerinde Manyas yakınlarındaki Çamlık mevkiinde yürüyüş yapanlar, yaklaşık 30 sokak köpeği leşi ile karşılaştı. Yapılan ilk incelemede, köpeklerin zehirlendikten sonra bu bölgeye atıldığı belirlendi.

    Güney Marmara Doğal ve Kültürel Çevreyi Koruma Derneği (GÜMÇED) Bandırma Şube Başkanı Gültekin Mutlu, katliamı yapanların bir an önce ortaya çıkarılması gerektiğini söyledi. Mutlu, "İnsanoğlunun acımasızlığına yine tanık olduk. 30 kadar köpek öldürülerek cesetleri çamlığa atılmış. Bu doğa yalnızca insanların değil. Doğada var olan canlılarla uyum içinde yaşamak insan olmanın ön koşuludur. Bu katliamı yapanların bir an önce bulunarak adalet önünde hesap vermeleri bir insanlık borcudur. İlgileri konuya sahip çıkmaya davet ediyorum" dedi.

    Mutlu, köpeklerin telef edildiği olayın takipcisi olacaklarınıda sözlerine ekledi.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Balıkesir, Manyas, Köpek, Köpek Zehirleme

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