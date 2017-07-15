30 yıllık polis intihar etti!

Kayseri’de ailevi problemleri bulunduğu ileri sürülen 52 yaşındaki polis memuru Ergün Aka, görev dönüşü geldiği evinde beylik tabancasyla intihar etti

Bu sabah, Kocasinan ilçesine bağlı Uğurevler Mahallesinde meydana gelen olayda, Hassas Şube Müdürlüğü emrinde çalışan 30 yıllık polis memuru Ergün Aka, Emniyet Müdürlüğü nizamiyesindeki nöbetinin ardından eve gitti. İddiaya göre evinde bir süre oturan Aka, beylik tabancasını başına dayayarak tetiği çekti. Silah sesi üzerine olay yerine gelen komşuları, Aka'yı kanlar içinde görünce, 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Ergün Aka, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.