31 yıl sonra aynı tekmil!

Askerlik görevlerini 31 yıl önce İzmir Bornova'da yapan arkadaşlar, seneler sonra sosyal medyadan iletişim kurarak yeniden bir araya geldi

İzmir Bornova 57. Topçu Tugayı'nda 1986 yılında askerlik yapan silah arkadaşları, sosyal medya üzerinden birbirlerini yeniden buldu ve Bursa'da biraraya geldi.



Bursa'daki bir otelde 31 sene sonra buluşan 15 askerlik arkadaşı, bir araya gelerek anılarını tazeledi.



"57. Topçu Tugayı Emin Arı Kışlası" logosunun bulunduğu tişörtleri giyen silah arkadaşları, o dönem bölük komutanları olan 80 yaşındaki Kadir Erikçi'ye de tekmil verdi.





Konu ile ilgili açıklama yapan Erikçi, "Bu arkadaşlar, silah arkadaşlığının ne demek olduğunu Türkiye'ye gösteriyor. Bu erlerle iftihar ediyorum. Böyle askerlere komutanlık yaptığım için kendimi şanslı hissediyorum." şeklinde konuştu.



Arkadaşlarını bir araya getiren Nizamettin Doğanay da yaptığı açıklamada, asker arkadaşlarını sosyal medya üzerinden bulduğunu söyledi. Daha önce 2010 yılında bir araya geldiklerini ve her bir araya gelişlerinde düğünlere, cenazelere katıldıklarını söyledi. Her gittikleri ilde etkinlikler yaptıklarını da belirten Doğanay, "Bu arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Buradaki amacımız bütünleşmek ve birbirimize bağlılığımızı ispat etmek. Ömrümüzün sonuna kadar bu etkinliği sürdüreceğiz." dedi.





Yılda iki defa bir araya geldiklerini belirten Talat Macar da, "Yaklaşık 50 kişilik bir grubuz. Her gittiğimiz şehrin coğrafi yerine göre forma yaptırıyoruz. Güzel bir ortamda, güzel bir şekilde stres atıyoruz. Kendimizi tazeliyoruz." şeklinde konuştu.