39 kişinin katili idam talep etti!

İstanbul'da yılbaşı gecesini kana bulayan ve 39 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan saldırgan idam cezası istedi

İstanbul Ortaköy'de bulunan Reina gece kulübüne yılbaşı gecesi bir saldırı düzenlenmiş ve saldırıda 39 kişi katledilmişti. Saldırıdan bir süre sonra da saldırıyı gerçekleştiren cani DEAŞ'li Abdulgadir Masharipov, yakalanarak sorguya alındı.



Sorgusu tamamlanan cani, önceki gün adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderildi.



Taksim'de eylem yapma talimatını Suriye'de bulunan Abu Cihad isimli kişiden aldığını belirten Masharipov, amacının da Hristiyanları öldürmek olduğunu iddia etti. Kendisine, Hristiyanların çocuğunun Taksim'de toplandığına dair bilgiler verildiğini belirten cani, silah kullanmayı da Afganistan'da öğrendiğini anlattı.



Saldırıdan üç saat önce Reina'ya gidip keşif yaptığını anlatan saldırgan, ilk gittiğinde polis de güvenlik de görmediğini söyledi. Daha sonra Zeytinburnu'na gittiğini oradan silahları alıp geri döndüğünü anlatan saldırgan, bu kez içeriye girmek isterken polisi gördüğünü, polisin kendisine ateş açmasıyla polisi vurduğunu ve içeriye girdiğini anlattı.



Elindeki silahla rastgele ortalığa ateş açtığını belirten saldırgan, daha sonra da intihar etmek istediğini ancak ölmediğini söyledi. Aslında içeriye ölmek için girdiğini de anlatan saldırgan, idam istediğini de belirtti. (Sabah)