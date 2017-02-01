4 aylık bebeğin organları, başkalarına hayat verecek

Trabzon’da kas erimesi ve solunum yetmezliği sonucu kurtarılamayan 4 aylık Zeynep bebeğin organları bağışlandı. Alınan organlar Trabzon'dan askeri uçakla İstanbul ve Antalya'da hastalara nakledilecek

Kas erimesi ve solunum yetmezliği sorunları nedeniyle Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde tedavi gören 4 ay 9 günlük Zeynep Tavşan'ın 28 Ocak'ta beyin ölümü gerçekleşti. Talihsiz bebeğin ailesinin organları bağışlama kararı alması üzerine nakil için uygun olduğu belirlenen karaciğer ve böbrekler uzmanlar tarafından alındı. İstanbul ve Antalya'daki hastalara nakledilecek organları almak için gelen Solo Türk filosuna ait askeri uçak, Trabzon Havalimanı'nın pist zemininin temizlenmesi ardından iniş yaptı. Uçak, KTÜ Organ Nakli Koordinatörü Ahmet Yıldızlar'ın gözetiminde getirilen organları alarak Trabzon'dan ayrıldı. Kızının vefatının acısının çok büyük olduğunu dile getiren 38 yaşındaki Trabzon Ortahisar Belediyesi çalışanı Olgun Tavşan, şöyle dedi:



"Başka bebeklerin yaşaması için kızımızın organlarını bağışladık. Organların başka çocuklara şifa olmasını diliyorum. Organ bekleyen ailelere bir nebze yardımcı olabilmek için bağışta bulunduk. İnsanların bu konuda hassasiyet göstermesini ve organ bağışlamasını diliyorum. Organ bekleyen evlatlar, çocuklar var. Evladım vefat etti. Organ nakledilecek olanlara şifa diliyorum."



Bu arada, Olgun ve Asiye Tavşan çiftinin 5 yaşında Buğlem adında bir kızı daha olduğu belirtildi.​ Ailesi tarafından hastane morgundan alınan Zeynep bebeğin cenazesi Doğançay Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verilecek.



