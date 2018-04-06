Dün üniversitede 4 cana kıyan Volkan Bayar'ın ilk ifadesi ortaya çıktı. Bayar'ın ifadesinde suçunu kabul ettiği ve pişman olmadığını söylediği belirtildi

Eskişehir'deki Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'ne dün elinde tabancayla giren araştırma görevlisi Volkan Bayar dehşet saçtı. Dört akademisyeni öldüren Volkan Bayar, fakülteye gelen polislere elindeki tabancayla teslim oldu. Rektör Prof. Dr. Hasan Gönen, Volkan Bayar hakkında, akademik ve idari personele yönelik sözlü saldırıları nedeniyle yürütülen soruşturma olduğunu açıkladı.



Osmangazi Üniversitesi'nin Meşelik Kampusu'ndaki Eğitim Fakültesi'ne dün saat 15.00 sıralarında gelen araştırma görevlisi Volkan Bayar, önce fakültenin ikinci katına çıktı. Burada cebinden tabancasını çıkarıp, odasına girdiği fakülte sekreteri Fatih Özmutlu'ya ateş etti. Özmutlu’yu vurduktan sonra yan odaya geçen Volkan Bayar, buradaki Dekan Yardımcısı Mikail Yalçın'a ateş etti. Volkan Bayar, ardından üçüncü kata çıktı ve buradaki odada bulunan araştırma görevlileri Serdar Çağlar ve Yasir Armağan'a da art arda ateş etti. Silah seslerinin yankılandığı fakültede büyük panik yaşanırken, ihbar üzerine kampusa çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



SİLAHIYLA TESLİM OLDU



Volkan Bayar, fakülte binasının kapısına gelen polislere elindeki tabancayla birlikte teslim oldu. Gözaltına alınan Volkan Bayar, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



Gelen sağlık ekipleri, vurulan dört kişinin de olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Büyük korku yaşayan öğrenciler ve öğretim görevlileri üzerlerindeki şoku uzun süre atamadı.



PİŞMAN DEĞİLİM



Araştırma görevlisi Volkan Bayar, saldırının ardından sorgulanmak üzere Emniyet'e götürüldü. Bayar’ın ilk ifadesinde, “Hayatımı mahvettiler, pişman değilim, ben yaptım” dediği öğrenildi. Bayar'ın olayda kullandığı tabancanın ‘bulundurma ruhsatı’ olduğu, taşıma ruhsatı olmamasına rağmen sürekli üzerinde taşıdığı da belirlendi.