4. çocuğu öldürdüğü sevgilisinden çıkmıştı. Akıbeti belli oldu

Bursa’da 4 çocuk annesi 32 yaşındaki Neşe Aydın'ın, tabancayla ateş ederek öldürdüğü komşusu 30 yaşındaki Ümit Şahin ile 3 yıldır sevgili olduğu ve DNA testiyle en küçük çocuğunun babası olduğunun da ortaya çıkmasından sonra, yeni bir gelişme oldu

Bursa ’da 4 çocuk annesi 32 yaşındaki Neşe Aydın'ın, tabancayla ateş ederek öldürdüğü komşusu 30 yaşındaki Ümit Şahin ile 3 yıldır sevgili olduğu ve DNA testiyle en küçük çocuğunun babası olduğunun da ortaya çıkmasından sonra, yeni bir gelişme oldu. Neşe Aydın'ın eşi Mehmet Aydın, 3 kızdan sonra dünyaya gelen ve oğlu sandığı 4'üncü çocuğunu kabul etmeyerek, kayınvalidesine teslim etti.



ÇOCUĞU KABUL ETMEDİ

Merkez Osmangazi İlçesi'nde geçen eylül ayında, Neşe Aydın komşusu Ümit Şahin'i evin önünde ruhsatsız tabanca ile ateş ederek öldürdü. Ardından evine giden genç kadın, cep telefonu ile aradığı polislere teslim oldu. Gözaltına alınırken çocuklarını sarılıp öpen Neşe Aydın, verdiği ilk ifadesinde, Ümit Şahin'i, 'Namus meselesi' nedeniyle öldürdüğünü söyledi.Sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanan ve hakkındaki soruşturma devam eden Neşe Aydın, Bursa Adliyesi'ne gelerek olayla ilgili Cumhuriyet Savcısı Murat Bağlamaç'a ifade verdi. Bu kez farklı savunma yapan Aydın, Ümit Şahin'i 13 yıldır tanıdığını, son 3-4 yılda aralarındaki ilişkinin aşka dönüştüğünü itiraf etti. Bu zaman içerisinde Ümit Şahin'in zorlaması ile kendisiyle ilişkiye girdiklerini söyleyen Aydın, şöyle dedi:"Bekar olan Ümit'in ailesiyle kaldığı bina, bizim evin hemen yanındaydı. Hatta teraslarımızı ortak kullanıyorduk. Aramızdaki yakınlaşma artınca, bir gün bana terasta tecavüz etti. Eşim ve çocuklarımın duymaması için bağırmadım. Bu kez aileme haber vereceğini söyleyerek benimle ilişkiye girdi. Hatta eşim ile tanışıp onunla arkadaş oldu. Şu anda dördüncü çocuğumun babası Ümit olabilir. Hamilelik sürecimde bana, 'çocuğumuzu doğur. Seni rahatsız etmem' diyerek güvencede verdi. Ondan kurtulmak için annesi ve ağabeyi ile konuştum. Sonuç alamadım. Olay günü yine beni aradı. Hakaret edip küfürler yağdırdı. Bunun üzerine 'bize gel' dedim. Daha sonra gelince daha önce bana verdiği tabanca ile ona ateş ettim. Amacım korkutmaktı. Sonra evime girip polisi arayarak teslim oldum."Neşe Aydın'ın iddiası üzerine 3 kız çocuğundan sonra dünyaya gelen 3 yaşındaki Y. A.'ya DNA testi yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü 'Biyolojik İnceleme Şube Müdürlüğü’nce hazırlanan raporda, alınan kan örnekleri sonrası çocuğun anne--baba-çocuk ilişkisinin yüzde 99.9 Ümit Şahin olduğu tesbit edildi.Cumhuriyet Savcısı, bu rapor ile Neşe Aydın'ın ölmeden önce Ümit Şahin'e yazdığı öne sürülen iki sayfadan oluşan mektup ile öldürülen Ümit Şahin'in, oğlu ile çektirdiği fotoğrafları kanıt olarak soruşturma dosyasına koydu.Neşa Aydın'ın pastanede çalışan eşi Mehmet Aydın, oğlu sandığı ve nüfusuna kayıt ettirdiği Y.A.'yı kabul etmeyip cezaevinde bulunan eşinin Orhangazi İlçesinde oturan annesine teslim etti.Bu arada öldürülen Ümit Şahin'in ailesinin avukatı Akan Demir, "Çocuğun ölen Ümit Şahin'den olduğu ortaya çıktı. Çocukla ilgili hukuki süreç başlatıyoruz. Bunun sonunda Ümit'in oğlu olan Y.A.'yı aileden alıp Şahin ailesine teslim edeceğiz" dedi.