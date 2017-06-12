4 eve girdi 5 kişiyi öldürdü! Biri son anda kaçtı

Olay bugün saat 06.00 sıralarında eskiden köy statüsünde olan Bulduk Mahallesi'nde meydana geldi. Hayvancılık yapan ve bekar olan Atılgan Kömür (27), iddiaya göre birlikte oturduğu annesiyle kahvaltı yaptıktan sonra pompalı tüfeğini yanına alıp evden ayrıldı. Atılgan Kömür, ilk olarak aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen akrabalarından yalnız yaşayan Bekir Kıran'ın (80) evine gitti. Kapıyı açan Kıran'a pompalı tüfekle ateş etti. Kıran, kanlar içinde yere yığılırken Kömür, oradan ayrılıp Mustafa Tokat'ın (80) evine gitti. Burada kapıyı açan Mustafa Tokat'a da ateş açtı, durumu fark eden Tokat'ın eşi ise korkarak eve kaçıp canını kurtardı.
Atılgan Kömür, Mustafa Tokat'ı öldürdükten sonra, Meryem Tokat (79) ve oğlu Hamit Tokat'ın (51), evine gitti. Evin etrafını kontrol eden Kömür, anne ve oğlun mutfakta kahvaltı yaptığını görünce pencereden onlara ateş açtı.
Daha sonra hızla oradan ayrılan Kömür, Mehmet Tokat'ın (64) evine gitti. Kömür, ailesi ve yakınlarıyla birlikte balkonda oturan Mehmet Tokat'a, silahı doğrulttu. Bu sırada Tokat'ın, aralarında torunlarının bulunduğu aile fertleri ve yakınları, panik içinde eve kaçtı. Kömür de Tokat'ın üzerine ateş açtı. Kömür, Mehmet Tokat'ı, öldürdükten sonra Tokat'ın kardeşi Harun Tokat'ın evine yöneldi. Bu sırada öldürülen Mehmet Tokat'ın ailesi, Harun Tokat'a telefonla durumu anlatıp, kapıyı açmamasını söyledi.
SON KURBANINI ÖLDÜREMEDİ
Harun Tokat ise önce dışarı çıkıp Atılgan Kömür'e, müdahale etmek istedi. Ancak eşinin engellemesi üzerine kapıyı açmadı. Atılgan Kömür de kapıya çıkan olmayınca eve ateş açtı. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Atılgan Kömür, saldırıların ardından evine dönmek üzere iken evinin yakınlarında saat 07.40'da jandarma tarafından gözaltına alındı.
Kırsal alanda sürekli hayvanlarını otlattığını belirtilen Atılgan Kömür'in, 1'i kız 3 kardeş olduğu ve 2 kardeşinin İsveç'de yaşadığı, kendisinin de bir dönem İsveç'te kaldığı belirtildi.
CİNAYET ROMANLARI OKUDUĞU İDDİASI
Adının açıklanmasını istemeyen bir görgü tanığı, ''Atılgan Kömür, saldırıyı gerçekleştirirken, çevredekilerden uyaranlar oldu. Ancak hiç kimseyi dinlemedi. Onlara 'Korkmayın size bir şey yapmayacağım' dedi. Onlar da korkup kapılarını kilitlediler. Atılgan, 10 gün önce öldürdükleri kişilerin araçlarının lastiklerini kesmişti. Onlar da şikayetçi olmamıştı. Atılgan, çok kitap okurdu. Özellikle cinayet romanları okurdu. Onlardan etkilenmiş olabilir. Daha önce köydeki 5 kişi hariç herkesi öldüreceğim demişti. Tabi biz bunu şaka sanmıştık. Böyle bir katliam yapacağı aklımıza gelmezdi'' dedi.
ANNESİ FENALAŞTI, HASTANEYE KALDIRILDI
Saldırının ardından Atılgan Kömür'ün annesi Hatice Kömür, güvenlik gerekçesiyle Cihanbeyli Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Ancak Hatice Kömür fenalaşması üzerine hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı.
GÜLEREK 'HAK ETTİLER' DEDİ
Konya'nın Cihanbeyli İlçesi'nde akrabası 5 kişiyi öldürdükten sonra jandarma tarafından gözaltına alınan Atılgan Kömür'ün, ilk ifadesinde ''Gittim vurdum. Bunlar Amerikan ajanı'' dediği öğrenildi.
Sağlık kontrolünden geçirilmek için Cihanbeyli Devlet Hastanesi'ne getirildiği sırada, ''Canı cehenneme'' diye bağıran Kömür, gazetecilerin 'Niçin öldürdünüz?' sorusu üzerine gülümseyerek, ''Hak ettiler'' dedi.