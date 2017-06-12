4 eve girdi 5 kişiyi öldürdü! Biri son anda kaçtı

Konya'nın Cihanbeyli İlçesi Bulduk Mahallesi'nde Atılgan Kömür, 1,5 saat içinde iddiaya göre aralarında husumet bulunan 5 akrabasını pompalı tüfekle ateş ederek öldürdü. Cinayet zanlısı Kömür aralarında yaklaşık 200 metre bulunan 4 eve giderek 5 akrabasını öldürürken; öldürmek istediği 1 kişi ise son anda durumdan haberdar olup kapıyı açmayarak canını kurtardı. Kömür, saldırıların ardından evine dönerken jandarma tarafından gözaltına alındı

Olay bugün saat 06.00 sıralarında eskiden köy statüsünde olan Bulduk Mahallesi'nde meydana geldi. Hayvancılık yapan ve bekar olan Atılgan Kömür (27), iddiaya göre birlikte oturduğu annesiyle kahvaltı yaptıktan sonra pompalı tüfeğini yanına alıp evden ayrıldı. Atılgan Kömür, ilk olarak aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen akrabalarından yalnız yaşayan Bekir Kıran'ın (80) evine gitti. Kapıyı açan Kıran'a pompalı tüfekle ateş etti. Kıran, kanlar içinde yere yığılırken Kömür, oradan ayrılıp Mustafa Tokat'ın (80) evine gitti. Burada kapıyı açan Mustafa Tokat'a da ateş açtı, durumu fark eden Tokat'ın eşi ise korkarak eve kaçıp canını kurtardı.



Atılgan Kömür, Mustafa Tokat'ı öldürdükten sonra, Meryem Tokat (79) ve oğlu Hamit Tokat'ın (51), evine gitti. Evin etrafını kontrol eden Kömür, anne ve oğlun mutfakta kahvaltı yaptığını görünce pencereden onlara ateş açtı.



Daha sonra hızla oradan ayrılan Kömür, Mehmet Tokat'ın (64) evine gitti. Kömür, ailesi ve yakınlarıyla birlikte balkonda oturan Mehmet Tokat'a, silahı doğrulttu. Bu sırada Tokat'ın, aralarında torunlarının bulunduğu aile fertleri ve yakınları, panik içinde eve kaçtı. Kömür de Tokat'ın üzerine ateş açtı. Kömür, Mehmet Tokat'ı, öldürdükten sonra Tokat'ın kardeşi Harun Tokat'ın evine yöneldi. Bu sırada öldürülen Mehmet Tokat'ın ailesi, Harun Tokat'a telefonla durumu anlatıp, kapıyı açmamasını söyledi.



SON KURBANINI ÖLDÜREMEDİ



CİNAYET ROMANLARI OKUDUĞU İDDİASI

ANNESİ FENALAŞTI, HASTANEYE KALDIRILDI



GÜLEREK 'HAK ETTİLER' DEDİ