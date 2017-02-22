4 genç kıza cinsel saldırıda bulunan şahıs yakalandı

Adapazarı'nda 4 genç kızı gasp edip, cinsel saldırıda bulunan servis şoförü yakalandı
Son iki ay içerisinde Adapazarı 15 Temmuz Şehitler Caddesi'nde 4 genç kıza bıçak çekip onları tehditle gasp eden ve de cinsel saldırıda bulunan 31 yaşındaki Turgay U. yaklaandı.
Turgay U.'nun servis şoförlüğü yaptığı ve de bir çocuk babası olduğu öğrenildi. Polis, yaptığı incelemeler sonrası tespit ettiği şüphelinin evine dün akşam saatlerinde baskın yaptı. Turgay U., kapısında polisi görünce evinin arka tarafında bulunan pencereden atlayarak kaçmaya çalıştı. Ancak polis tarafından yakalandı. Şüphelinin evinde yapılan incelemede, olayda kullandığı tespit edilen bıçak da bulundu.
Turgay U., 4 Kasım'da 16 yaşındaki genç kıza bir arsa içerisinde bıçakla tehdit edip cinsel istismarda bulunmak, 3 Ocak tarihinde de başka bir genç kıza, yere yatırtarak saldırmak, 20 Ocak tarihinde bir genç kızı bıçakla tehdit ederek gasp etmek ve 13 Şubat tarihinde de bıçakla tehdit ederek bir genç kızı yere yatırtarak saldırmakla suçlanıyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.