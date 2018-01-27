4 gencin bulunduğu otomobil TIR'a çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

Balıkesir'de ehliyetsiz sürücü kaza yaptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı

Kaza Balıkesir'in Ayvalık İlçesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre dün saat 20.30 civarında Murateli köyü yol ayrımında bulunan dinlenme tesisi önünde 18 yaşındaki Mahsun Özel'in kullandığı otomobil kontrolden çıktı. Orta refüjde yaklaşık 70 metre ilerledikten sonra karşı şeride geçen otomobil, 46 yaşındaki Nevzat Gülercan'ın kullandığı TIR'a çarptı.



Kazayı görenler durumu hemen polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü Özel'in hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobilde bulunan 23 yaşındaki Mehmet Kırca, 18 yaşındaki İbrahim Ilgın ve 18 yaşındaki Bilgin Aydoğdu da yaralı bir şekilde hastaneye kaldırıldı.



Hastaneye kaldırılan Kırca da kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralılardan Aydoğdu'nun da durumunun ağır olduğu bilgisi verildi.



Gençlerin bulunduğu otomobilin Balıkesir Edremit'ten Ayvalık'a gittiği öğrenilirken, arabayı kullanan Özel'in de ehliyetinin bulunmadığı aracın ise hayatını kaybeden Kırca'ya ait olduğu tespit edildi.



Kaza ile ilgili TIR sürücüsü gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.