Kozlu İlçesi'nde Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait bu yıl açılan Nesibe Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nda iddiaya göre, geçen Cuma bir kız öğrenci erkek arkadaşı tarafından otomobile bindirilerek kaçırıldı. Polisin bir gün sonra yakaladığı şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol koşuluyla serbest bırakıldı. Yurtta dün akşam saatlerinde bir kızın daha otomobille kaçırıldığı iddiaları üzerine öğrenciler yurdu boşaltı. 4 günde 2 kız öğrencinin kaçırıldığını ve yurdun bulunduğu mahallenin de tenha olmasından dolayı can güvenliklerinin olmadığını öne süren 250 kadar öğrenci, alkışlarla tempo tutarak ve ve slogan atarak eylem yaptı. 2 kız öğrenci kalabalıkta baygınlık geçirdi. Fenalaşan öğrencilere sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Yurt önünde çok sayıda polis güvenlik önlemi aldı.Öğrencilerden Büşra Serçeoğlu gazetecilere yaptığı açıklamada yurtta ve çevresinde güvenli olmadıklarını yetkililerin de bu sorunu görmezden geldiğini söyledi. Yurtta kalan kızların korku içinde olduklarını ifade eden Serçeoğlu, şöyle konuştu:"Can güvenliğimiz yok burada. Her zaman olduğu gibi kadın suçlu bulundu. Yurt müdürümüz 'Acaba ne yaptı da kız kaçırıldı?' dedi. Görevliler üzerine düşeni yapmadı. Şimdi de polisler 'biz sizin için buradayız' diyorlar. Bir haftada iki kız kaçırıldı. Bu yol hiç tekin değil. Yurt önüne saat başı araç geliecek dediler ama hiçbiri yapılmadı. Bizim bu yurtta can güvenliğimiz yok."Sena Temizyürek ise yurdun çevresindeki inşaatta kalan işçilerin kendilerini taciz ettiğini ileri sürerek, "Yolda yürürkenönümü kestiler. İki tane adam alkol almışlar önümü kesiyor. Yurt yönetiminin bunlardan hiç haberi yok" dedi.Yurt önüne gelen Kredi Yurtlar Kurumu Bölge Müdürü Hayri Bulazar da öğrencileri sakinleştiremedi. Öğrenciler, Bulazar'a da tepki göstererek sorunlarının çözülene kadar yurtta eylemlerini sürdüreceklerini söyledi. Bulazar, ikinci kız kaçırma olayının olmadığını, ilk olayla ilgili de emniyetin soruşturmayı sürdürdüğünü ifade etti. Kendi içlerinde de soruşturmanın devam ettiğini anlatan Bulazar, "Anlatıldığı gibi kız kaçırma olayı değil. Erkek arkadaşı olduğunu öğrendik. Biz çocuklarımı en iyi en güvenli şekilde kalmaları için çalışıyoruz. Yurdun eksiklikleri olabilir. Bunları konuşarak çözmeye çalışıyoruz" dedi.İkinci kız kaçırmanın olmadığını değerlendiriklerini söyleyen İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Avcı polis aracının hoparlöründen öğrencilere seslenerek eylemi bitirmelerini, konuşarak bütün sorunları çözebileceklerini ifade etti. Öğrenciler ise Avcı'nın talebine ıslık ve alkışlarla protesto ederek eylemlerini sürdürdü. Ardından yurt önüne gelen İl Emniyet Müdürü Osman Ak, öğrencilerin bir kısmıyla yurt içinde görüşme yaptı. Öğrencilerin taleplerini dinleyen Ak, yurdun önüne ekip aracı ve 4 polisin yerleştirilmesi talimatını verdi. Bir süre daha dışarıda beklemeyi sürdüren öğrenciler, yaklaşık 4 saat süren eylemlerini sonlandırarak odalarına geçti.