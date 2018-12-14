4 gündür kayıp kadın, ölü bulundu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 10 Aralık'ta çıktığı evine bir daha dönmeyen Arzı Balaban’ın (74) cesedi bulundu

4 gündür kayıp kadın, ölü bulundu
14 Aralık 2018 Cuma 15:54

Evinden 4 gün önce bastonunu alarak çıkan Arzı Balaban, bir daha geri dönmedi. Bunun üzerine ailesi durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sokak sokak gezerek kayp kadını aradı. Arazileri de kontrol eden polis, AFAD ve AKUT ekiplerine haber verdi. Güvenlik kameralarına yansıyan kadının mahalle dışına çıktığını tespit eden ekipler, aramaları arazide sürdürdü. Farklı noktalarda aradıkları Arzı Balaban'ın önce terliklerine ulaşan ekipler, dün ayak izini buldukları yaşlı kadının bugün de Şehitler Mahallesi girişinde dere yatağında cansız bedenini buldu.

Olaya ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kayıp #kadın #ölü
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