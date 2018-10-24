4 kişilik aile kazada can verdi

Ankara'da, kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki yön levhasının direğine çarptı. Kazada, anne ve baba ile 2 çocuk yaşamını yitirdi

4 kişilik aile kazada can verdi
24 Ekim 2018 Çarşamba 08:56

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Ankara Bulvarı üzerinde meydana geldi. Şehir merkezinden Etimesgut ilçesine giden, İsmet Onur Elitok (36) yönetimindeki 06 BCU 771 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki yön levhasının direğine çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle hurda yığınına dönen otomobilin parçaları metrelerce savrularak etrafa saçılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, baba İsmet Onur Elitok ile anne Hilal Elitok (36) olay yerinde, çocukları Anıl (2) ile Furkan Emir (9) ise kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #ankara #kaza #ölüm #trafik kazası
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