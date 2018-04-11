4 kişinin öldürüldüğü üniversitenin rektörü istifa etti

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen, görevinden istifa ettiğini açıkladı

4 kişinin öldürüldüğü üniversitenin rektörü istifa etti

5 Nisan'da 4 kişinin öldürüldüğü Osmangazi Üniversitesi'nin Rektörü Prof. Dr. Gönen, düzenlediği basın toplanısında, "Devletimizin bekası, soruşturmanın selamati ve üniversitem başta olmak üzere devlet kurumlarımızın yıpratılmaması adına, görevimden istifa ediyorum" dedi.


 


Kaynak: DHA
Etiketler; #eskişehir #osmangazi üniversitesi istifa
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