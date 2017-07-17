4 Pakistanlıyı kaçırıp fidye istediler!

İstanbul'a kaçak yollarla gelen 4 Pakistanlı'yı iş bulma vaadiyle kandırıp kaçırarak ailelerinden adam başı 30 bin Euro fidye isteyen 3 kişi polis tarafından yakalandı. Kaçırılan Afganlılar Asayiş Şube Müdürlüğünde gözyaşları içinde ailelerine kavuştu. Poliste suçlarını itiraf eden şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis olayla ilgili bir kişiyi daha arıyor

İstanbul'a yasa dışı yollarla geçtiğimiz Haziran ayı içinde gelen Pakistan uyruklu Ali Javid, Zan Arşt Ahmad, Ahmed Raza ve Şhamiz Ali esrarengiz bir şekilde ortadan kayboldu. Polis ailelerinin başvurusu üzerine Pakistan uyruklu gençleri ararken, onların cep telefonundan ailelerini arayan bir kişi adam başı 30 bin Euro fidye istedi.





EVLER TEK TEK KONTROL EDİLDİ



Bu gelişme üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından soruşturma derinleştirildi. Şüphelilerin son olarak kendilerine iş bulma vaadinde bulunan kişilerle Arnavutköy ilçesine gittikleri belirlendi. Bunun üzerine bu bölgeye sevk edilen Gasp Büro Amirliğine bağlı ekipler, şüphelilerin tutulduğunu tespit ettikleri bir mahalledeki tüm evleri takibe aldı. Tek tek kontrol edilen evlerden birinde şüphelilerin ve kaçırılan kişilerin tutulduğu tespit edildi. Polis bu eve yaptığı baskında elleri ve ayakları bağlı bir şekilde tutulan 4 rehineyi kurtarıldı. Evde bulunan 3 kişide gözaltına alındı.







3'Ü TUTUKLANDI, BİR KİŞİ ARANIYOR



Asayiş Şube Müdürlüğünde sorguya alınan şüpheliler Afganistan uyruklu Mohammed B., Hamid U. ve Khan A. suçlarını itiraf ettiler. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis olayla ilgili bir kişinin daha arandığını söyledi.

