4 şehit yürekleri yaktı...

Hakkari Yüksekova'da askeri aracın geçişi sırasında bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 4 asker şehit oldu. İşte şehitlerin kimlikleri...

Hakkari’nin Yüksekova İlçesi'ne bağlı Esendere Beldesi'nde askeri aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce yola önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan 4 askerden 24 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Çavuş Gökhan Topal ve 22 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Olcay Çelik'in memleketi Çankırı'daki evlerine ateş düştü.



Piyade Uzman Çavuş Gökhan Topal'ın şehit olduğu haberi, Çankırı Orta İlçesi Özlü köyünde yaşayan ailesine sabah saatlerinde askerler tarafından verildi. Oğlunun şehit olduğu haberini alan baba Akif Topal ile anne Fatma Topal gözyaşlarına boğuldu. Şehit Gökhan Topal'ın Ankara'nın Çubuk İlçesi'nde yaşan 4 kardeşi de acı haberi aldıktan sonra Çankırı'nın Orta İlçesi Özlü Köyü'ne geldi. Şehit Topal'ın bekar olduğu belirtildi. Şehit GökhanTopal'ın cenazesinin yarın Çankırı'da törenle toprağa verileceği öğrenildi.



ŞEHİT OLCAY ÇELİK



Aynı patlamada şehit olan askerlerden Piyade Sözleşmeli Er Olcay Çelik'in ise Çankırı Aksu Mahallesi'nde yaşayan ailesi yasa boğuldu. Baba Muammer Çelik ile anne Hacer Çelik'i yakınları teselli etmeye çalıştı. Şehit Çelik'in anne ve babası acı haberi aldıktan sonra, Ankara'nın Çubuk İlçesi'nde bulunan evlerine götürüldü. Şehit Çelik'in cenazenin de yarın Çubuk'ta toprağa verilmesi bekleniyor.





Afyonkarahisar'a şehit ateşi düştü



Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde askeri aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 4 askerden sözleşmeli er Abdil Kılınç'ın Afyonkarahisar'ın Bolvadin İlçesi'nde oturan ailesine acı haber ulaştı.



İran sınırındaki Yüksekova İlçesi Esendere Beldesi'nde bulunan Susuzkeklik Karakolu ile Aslankaraş Üs Bölgesi arasında, karakoldan üs bölgesine giden askeri aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin önceden yola döşediği el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 4 asker şehit olurken, 4 asker de yaralandı. Patlamada şehit olan sözleşmeli er Abdil Kılınç'ın Afyonkarahisar'ın Bolvadin İlçesi'ne bağlı Karayokuş Köyü'nde oturan ailesine acı haber verildi.



Şehidin babası Bekir Kılınç ile annesi Adile, kardeşleri Ahmet ile Ali Kılınç, acı haberi alınca gözyaşlarına boğuldu. Fenalaşan aile bireylerine sağlık ekipleri müdahale etti.



Acı haberi duyan köylüler de ailenin evine geldi. Şehidin dedesinin Kore gazisi olduğu ve öldükten sonra maaşının babasına kaldığı, ailenin de bu şekilde geçimini sürdürdüğü belirtildi. Şehit Abdil Kılınç'ın ise askerlik görevinin ardından sözleşmeli er olduğu ve 4 yıldır görev yaptığı kaydedildi.





Ankara'ya şehit ateşi düştü



Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'ne bağlı Esendere Beldesi'nde, PKK'lı teröristlerin daha önceden yola döşediği el yapımı patlayıcıyı askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirmesi sonucu şehit düşen 45 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Ömer Doğan'ın Ankara'daki evine ateş düştü.



Karaman nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Piyade Uzman Çavuş Doğan'ın şehit olduğu haberi, Ankara'nın Keçiören İlçesi'ne bağlı Kanuni Mahallesi'ndeki evine ulaştı. Sağlık ekipleri eşliğinde eve gelen askeri yetkililerden acı haberi alan eşi 40 yaşındaki Fadime Doğan'la kızları 17 yaşındaki Hatice Kübra ve 12 yaşındaki Ayşe Nisa gözyaşlarına boğuldu. Şehit Doğan'ın evinin bulunduğu Egem Apartmanı ve sokak Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehit evi, acı haberi duyan yakınları ve komşularıyla dolup taştı. Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut da şehidin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.