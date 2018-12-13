4 yaşındaki çocuk babasını vurdu!

Adana'da, emekli uzman çavuş olan babasının tabancasıyla oynayan 4 yaşındaki Z.K., iddiaya göre silahın kazara ateş alması sonucu babası Kerim K.'yı vurarak öldürdü

4 yaşındaki çocuk babasını vurdu!
13 Aralık 2018 Perşembe 09:29

Adana'da 4 yaşındaki oğlu Z.K.'nin tabancayla oynarken vurduğu iddia edilen emekli uzman çavuş Kerim Kırat, yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyübi Mahallesi'nde meydana geldi. Z.K., evin içinde bulduğu babasının tabancasıyla oynamaya başladı. Bu sırada iddiaya göre, tabanca ateş aldı, mermi Kerim Kırat'a isabet etti. Yaralanan Kırat, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesine alınan Kırat, yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #babasını vurdu #adana
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