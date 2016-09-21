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    • 4 yaşından beri maruz kaldığı cinsel istismarı kroki ile anlattı

    12 yaşındaki kız çocuğu, 4 yaşından beri akrabaları tarafından cinsel tacize uğradığını belirterek polise başvurdu. Genç kız çocuğu, 8 yıldır yaşadığı dramı yürek burkan bir şekilde krokiyle anlattı

    21 Eylül 2016 Çarşamba 14:58
    4 yaşından beri maruz kaldığı cinsel istismarı kroki ile anlattı
    12 yaşındaki bir çocuk, hazırladığı kroki ile tarih tarih aile içinde uğradığı tacizleri anlattı. Tacizleri kimin ve hangi evde yaptığını işaretler ve geometrik şekiller yardımıyla anlatmaya çalıştı.

    Sözcü gazetesinden Ali Ekber Ertürk'ün özel haberine göre,  son olarak geçen hafta tacize uğradığını belirten kız çocuğu, daha fazla dayanamayarak polise başvurdu. Savcılık da soruşturma başlattı. Tacizle suçlanan iki kişinin de kamuda görevli oldukları bildirildi. İşte, yürek burkan “utanç krokisi”nden bazı notlar:

    Tacizin başladığı tarih: 3-4 yaş. 10-11 yaşa kadar.
    Yozgat: Büyükannemin ve teyzemin evi.
    Ankara: Halamın ve babamın evi.
    U.'nun tacizi. Elle. 1.5 ay önce. Halamın evi.
    O.'un taciz etme tarihi 30 Ağustos 2015.
    Aralık 2015'te bu şahıs yüzünden intihara teşebbüs ettim. Sami Ulus Çocuk Hastanesi'nde yattım. İntihar etmeden 15-20 gün önce O. tecavüz etmişti.
    1.5 ay önce: U.'nun elle tacizine uğradım. O.'nun tecavüzüne uğradım. Halam işteydi. O., halamın uyanmayacağına net bir şekilde emin olarak konuşuyor. Hiç tedirgin olmuyordu. Uyku hapı verdiğini bu tarihlerde gördüm.
    11.9.2016 Pazar günü: Halam görgü tanığı. O gün halam ve ben alkol almadık. Halam erkenden uyuya kaldı. 3.5 saat uyudu. Boğuşma seslerine halam uyandı. Saat tam 03.30.

    4 YAŞINDAN BERİ

    Genç kız, polise verdiği ifadesinde ise yaşadığı dehşet dolu yılları şöyle anlattı:

    “Babamın teyzesi K.K.'nun Yozgat'taki evinde kalırdım. İki oğlu vardı. Ben 3-4 yaşındayken U. Anal yoldan benimle ilişkide bulunmuş. Bunu kendisi söyledi, ben hatırlamıyorum. 1.5 ay önce de 2016 yılı Temmuz ayında halamın Yozgat'taki evinde U. ve O. da vardı. Ben sabah salonda uyuyordum. U., benim kalçamı ellemeye çalıştı, engelledim. O.'la cinsel ilişkiye girdik. Karşı koymaya çalıştım ancak engelleyemedim. Annem hasta olduğu için, aile arasında problem olduğu için baskı altında hissederek kimseye söylemedim.”

    ENSON GEÇEN HAFTA TACİZE UĞRADIM

    “8-9 yaşlarında da banyoda O. beni Ankara'daki evimizde sıkıştırmıştı. O.'yu evden kovdular. O gün de bana cinsel saldırıda bulunmuş. O'un bana tecavüz etmesi 6-7 yaşlarında başladı. U., daha küçükken bana büyükannemlerin Yozgat'taki evinde tecavüz etmiş. O. en son geçen Pazar günü yani 1 hafta önce bana tecavüz etmeye yeltendi. Kollarımdan tuttu. Ben kendimi elinden kurtarıp diğer koltuğa geçtim. Halam uyandı. O., kaçtı. O., arkadaşımı da taciz etmiş.”
    Anahtar Kelimeler: Taciz, Tecavüz, Tecavüz Kroki

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