40 büyükbaş hayvandan 19'u açlıktan öldü

40 büyükbaş hayvandan 19'u açlıktan öldü

Erzurum'da bakıcısının ilgilenmediği 19 büyükbaş hayvan açlıktan telef oldu.


Olay Erzurum'un Tortum İlçesi'nde meydana geldi. Çevre sakinleri, uzun süredir bölgede bulunan ahıra kimsenin gelmediğini fark etti. Vatandaşlar durumu  İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü'nün yanı sıra hayvan sahiplerine de bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede hayvanların en az 10 gündür aç olduğunu belirledi. Ahırda bulunan 40 büyükbaş hayvandan 19'u açlıktan telef oldu. Yapılan incelemede 21 büyükbaş hayvanın da ölmek üzere olduğu anlaşıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan hayvan sahibi Avni Keser, hayvanlarına bakması için Gökhan Özler ile anlaştıklarını söyledi. Komşuların haber vermesi ile olay yerine geldiğini belirten Keser, 19 hayvanın açlıktan, havasızlıktan ve susuzluktan öldüğünü söyledi. Keser, hayvanlara bakmakla sorumlu olan bakıcıya da ulaşamadıklarını anlattı.


 

Kaynak: AA
Etiketler; #hayvan #hayvan telef olma #açlık
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