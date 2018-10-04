400 kiloluk domuzu vurup, sosyal medyadan paylaştı

Bartın'ın Arıönü köyünde, ekili arazilere zarar verdiği öne sürülen domuzun vurulması için sürek avı düzenlendi. Erol Akmısır, yaklaşık 400 kiloluk domuzu av tüfeğiyle vurarak, sosyal medyadan videosunu paylaştı

400 kiloluk domuzu vurup, sosyal medyadan paylaştı
04 Ekim 2018 Perşembe 10:42

Bartın merkez Arıönü köyünde, tarlalara zarar veren domuzdan yakınan çiftçiler, avcılardan yardım istedi. Bunun üzerine avcılar da sürek avı düzenledi. Köpeklerin iz sürmesi sonucu yeri belirlenen yaklaşık 400 kiloluk domuz, avcılardan Erol Akmısır tarafından av tüfeğiyle vuruldu. Öldürdüğü domuzla fotoğraf çektiren Akmısır, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, 'Bugün burada sürek avı düzenledik. Bir anda karşıma çıktı. Yaklaşık 50- 60 metreden kafasından bu domuzu vurdum. Bütün avcılara rastgele diliyorum' dedi.


Kaynak: DHA
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