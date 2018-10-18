4.2 büyüklüğündeki deprem korkuttu! Okulda panik yaşandı

Ağrı'nın Patnos ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, korku ve paniğe neden oldu

4.2 büyüklüğündeki deprem korkuttu! Okulda panik yaşandı
18 Ekim 2018 Perşembe 11:35

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın (AFAD) merkez üssünü Patnos ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 11.03'te meydana geldi.

Yerin 10 kilometre altında meydana gelen deprem, kısa süreli korku ve paniğe neden oldu. Depremde, can kaybı yaşanmadı. Patnos'a bağlı Susuz köyü ilkokulunda duvarlarda çatlamalar oluştu. Panik yaşanan ilçedeki tüm okullar boşaltılarak, tatil edildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.4 olarak açıkladı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #4.2 #büyüklük #deprem #okul #panik #van
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