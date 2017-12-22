44 öğretmene FETÖ gözaltısı

Ankara'da FETÖ ile irtibatları olduğu iddia edilen 44 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi

44 öğretmene FETÖ gözaltısı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından KHK ile kapatılan FETÖ okullarında görev yapan ve FETÖ ile irtibatları tespit edilen 44 öğretmen hakkında bugün gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin işlemleri devam ettiği belirtildi.  Gözaltı kararı verilen şüphelilerden 3'ünün emekli, birinin açıkta ve diğerlerinin görevde olduğu öğrenildi.

 


Kaynak: DHA
Etiketler; #ankara #fetö #öğretmen
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