44 yaşında ölen esnafın organları başkalarına hayat verecek

ESKİŞEHİR'de beyin kanaması sonucu 44 yaşında hayatını kaybeden Harun Talat Yenice'nin 2 böbreği ve 2 korneası, hastalara nakledilmek üzere Ankara'ya götürüldü

Sanayi Çarşısı'nda oto yedek parça satışı yapan evli 2 çocuk babası Harun Talat Yenice, geçirdiği beyin kanaması sonucunda Eskişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak beyin ölümü gerçekleşen Harun Talat Yenice'nin babası Mustafa Yenice, oğlunun 2 böbreği ile 2 korneasını bağışladı. Devlet Hastanesi'nde alınan organlar özel bir kutuya konularak hastalara nakledilmek üzere Ankara'ya götürüldü.



Baba Mustafa Yenice, oğlunun organlarının başkalarına hayat vereceğini belirterek şöyle konuştu:



"Üzüntümüz büyük. Ama ben üzüntümü dindirmek için benim gözyaşlarımın başka hastalarda çiçek açması için oğlumun organlarının bağışını kabul ettim. Hastane doktorları ve psikolog bizi bu konuda bilgilendirdi. Çocuğumun organlarının başka hastada çiçek açacağını biliyorum. Canı gönülden organ bağışını destekliyorum. Din adamları da organ bağışının önemini belirtmesi üzerine ailecek bu kararı aldık."



Ölen Harun Talat Yenice'nin cenazesi Tunalı Mahallesi Orakçı Sokak'taki evinin önüne getirilerek dua okundu. Yakınları Yenice için gözyaşı döktü. Yenice'nin cenazesi İlahiyat Camii'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Büyükşehir Belediyesi Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.









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