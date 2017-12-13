473 öğrenci yemekten zehirlendi

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi kampüsünde bulunan yemekhanede ve Kredi Yurtlar Kurumu'na ait öğrenci yurdunda yedikleri yemekten zehirlenen öğrenciler hastaneye başvurmaya başladı. İlk etapta hastaneye başvuran öğrensi sayısı 46 iken, saatler geçtikçe 473 öğrencinin hastaneye zehirlenme nedeniyle başvurduğu öğrenildi.
Akşam yemeği sonrası rahatsızlanan öğrenciler, mide bulantısı ve ishal şikayetiyle hastaneleri doldurdu.
Personeller göreve çağrıldı
Zehirlenme nedeniyle hastaneye başvuran öğrencilerin sayısının çokluğu nedeniyle Rize İl Sağlık Müdürlüğü 'Acil' koduyla izinde olan veya evine gitmiş olan bütün doktor, hemşire ve sağlık personelini göreve çağırdı.
Konuyla ilgili açıklama yapan Kredi ve Yurtlar Kurumu Rize İl Müdürü Necmettin Yavaşi, "Öğlen üniversite kampusunda yemek yediler sonra yurtlarına döndüler. Saat 16.00'dan sonra karın ağrısı ve ishal şikayeti ile bize başvurdular. Öğrencileri hastanelere sevk ettik. Yurtlarda ve evlerde de kalan öğrencilerde var. Üniversite kampusunda yedikleri yemekten dolayı şikayetleri oldu. Tedavileri sürüyor. Sağlık ekipleri müdahale ediyor. Ciddi bir durum yok. Şikayetleri azalanlar taburcu ediliyor. Ailelerinin endişe etmesine gerek yok. Doktorlar gıda zehirlenmesi olduğunu söylüyorlar." şeklinde konuştu.
Gereken yapılacak
Rize Valisi Erdoğan Bektaş da olayla ilgili yaptığı açıklamada ağır bir tablo olmadığını ve toplu çıkan yemeklerde böyle sıkıntıların olabileceğini söyledi. Bektaş, olayın sorumluları hakkında da gerekenin yapılacağını bundan kimsenin şüphesinin olmaması gerektiğini belirtti.