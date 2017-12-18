5 aylık bebeğe inanılmaz işkence!

Gaziantep'te, cesedi valize konularak parka bırakılan Suriyeli 5 aylık Teymhim'i döverek öldüren Ziyad El Abdullah'ın (24), olaydan 9 gün önce de bebeği dövdüğü, ancak savcılık tarafından serbest bırakıldığı ortaya çıktı

Kemal Köker Caddesi'ndeki 100'üncü Yıl Parkı'nda, geçen cumartesi günü akşam saatlerinde şüpheli valiz görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, valizin içinde buz ile battaniyeye sarılı kız bebek cesediyle karşılaştı. Adli Tıp Kurumu'na götürülen ve yapılan otopsisinde 5 aylık olduğu, kafatasında çatlak, vücudunda ise işkence izleri ve morluklar belirlenen bebeğin ölümüyle ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği bünyesinde özel ekip oluşturuldu. Kentte son 5- 6 ayda doğan bebeklerden alınan topuk kanlarıyla eşleştirilmesi için cenazesinden numune alınan bebeğin ölümüyle ilgili oluşturulan özel ekip, çok sayıda mobese ve güvenlik kamerasının kayıtlarını incelemeye alındı.



17 SAATLİK KAMERA KAYDI İZLENDİ



Özel ekip, bebeğin cansız bedeninin bulunduğu andan itibaren 17 saat boyunca güvenlik kameralarının kayıtlarını izledi. Görüntülerden 100'üncü Yıl Parkı'ndaki bebeği valizle bırakan kişinin, Binevler Mahallesi'nde geçen 7 Aralık akşamı kaydedilen ve kucağındaki çocuğu dövüp, duvara vurduğu güvenlik kamerasına yansıyan kişi ile aynı olduğu belirlendi. Yapılan araştırmada, şüphelinin Suriye uyruklu Ziyad El Abdullah olduğunu belirleyen özel ekip, Abdullah'ı Binevler Mahallesi'ndeki kiralık evde birlikte yaşadığı bebeğin annesi İhlas El Baho ve çifte yardım ettiği öne sürülen Cerrah El Abdullah'ı (19) gözaltına aldı.





SAVCILIK SERBEST BIRAKMIŞ



Ziyad El Abdullah'ın defalarca tokatladığı bebeğin başını duvara vurduğu görülen, 7 Aralık akşamı kaydedilen güvenlik kamerası görüntülerinden 2 gün sonra 9 Aralık'ta gözaltına alınarak, Düztepe Polis Merkezi'ne götürüldüğü ortaya çıktı. Bebeğe darp raporu da alınan olaydan sonra emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ziyad El Abdullah'ın savcılık tarafından serbest bırakıldığı belirlendi.





İŞKENCE YAPMIŞ



Özel ekip tarafından derinleştirilen soruşturmada, İhlas El Baho'nun daha önce evli olduğu Muhammet Hacar ve kayınvalidesi Mefrun El Hacar ile birlikte 4 yıl önce Suriye'nin Halep kentinden Gaziantep'in Nizip ilçesine geldikleri belirlendi. Emniyette ifadesi alınan İhlas El Baho, Ziyad El Abdullah'a aşık olduğunu ve hamileyken kocasıyla yaşadığı sorunlar nedeniyle kaçtığını anlattı. İhlas El Baho, 1 yıldır dini nikahla birlikte yaşadığı Ziyad El Abdullah'ın, bebeğini ve kendisini sürekli dövdüğünü ve kızının vücuduna maşayla tuttuğu közü basarak, sürekli işkence yaptığını anlattı. Baho, "Kocamla anlaşamıyordum. Hamileydim ve tanıştığım Ziyad, benimle ilgiliydi. Bana ve doğacak çocuğuma sahip çıkacağını söyledi. Ben de kocamla anlaşamıyordum. Aşık oldum ve ikna olup, kaçtım. Sonra bana ve kızıma sürekli şiddet uyguluyordu. Daha önce de başını duvara vurdu. Maşayla kızımın vücudunu yaktı" dedi.





'AĞLADIĞINDA AKREP SOKMUŞ GİBİ HİSSEDİYORDUM'



Bebeği işkence yaparak, öldüren Ziyad El Abdullah'ın ilk ifadesinde cinayeti reddettiği, aksine İhlas El Baho'ya ve bebeğine sahip çıktığını söylediği öğrenildi. Daha sonra cinayeti itiraf eden Ziyad El Abdullah, bebeğin ağlama sesinden rahatsız olduğunu, kendisini akrep sokar gibi hissettiğini öne sürerek, "Ben, onlara sevgimi verdim. Bebeği sevdim, onu uyutuyordum. Bebek koltuktan düştü. Annesine kızın nefes almadığını söyledim; ama oralı olmadı. Çok kötü ağlıyordu. Sesi rahatsızlık vericiydi. Ağladığında akrep sokmuş gibi hissediyordum. Bebek nefes alamadı ve öldü. Sonra ben, arkadaşım Cerrah'ı çağırdım. Yanına buzla valize koyduk ve valizi parka bıraktık" diye konuştu.



Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 şüpheli, güvenlik önlemleri eşliğinde Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.





BEBEĞİN CENAZESİ BABASINA VERİLECEK



Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsisinde 15 Aralık günü öldüğü belirlenen bebeğin cenazesi, morga konuldu. Bebeğin cansız bedeninin, Nizip ilçesinde ulaşılan öz babası Muhammet Hacar'a verileceği belirtildi.