5 günde 15 binden fazla Suriyeli ülkesine döndü

Suriyeli sığınmacıların Ramazan Bayramı nedeniyle Kilis'ten ülkelerine geçişleri devam ediyor. 5 günde 15 bini aşkın Suriyeli'nin ülkesine döndüğü belirtilirken, bazı sığınmacılar yanlarında halı ve çamaşır makinesi de götürdü

Bayram için ülkelerine geçmek isteyen Suriyeliler, Öncüpınar Sınır Kapısı'nda uzun kuyruklar oluşturmayı sürdürüyor. Sınır kapısında oluşturulan güvenlik barikatı nedeniyle izdiham olmadı. Ancak, bölgeye gelenler 600 metrelik uzun kuyruk oluşturdu. Fırat Kalkanı Hareketi ile terör örgütlerinden temizlenen bölgelere giden Suriyeli sayısının 15 bini aştığı belirtildi. 5 günden bu yana sınırdaki güvenlik noktasında işlemleri yapılan Suriyeliler, bir süredir uzak kaldığı ülkelerine geçiyor. Bazı Suriyeliler'in, kişisel eşyalarının yanı sıra yanlarında halı ve çamaşır makinesi de götürdüğü görüldü.



