5 gündür kayıp olan küçük çocuktan acı haber geldi!

Adana'da 5 gün önce kaybolan 12 yaşındaki çocuktan acı haber geldi. Küçük çocuğun cesedi sulama kanalında bulundu

12 yaşındaki Rıdvan Parlarca, 5 gün önce aldığı kuşları geri vermek için evden çıktı. Bir daha geri dönmeyen Parlarca'nın ailesi durumu polise haber verdi. Küçük çocuktan bugün acı haber geldi.



Olay Seyhan İlçesi'ne bağlı Yeşilevler Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre 7. sınıf öğrencisi olan Rıdvan Parlarca, birkaç tane kuş alarak eve geldi. Ancak ailesi Parlarca'ya birden fazla kuşun çok olduğunu söyleyerek birinin kalmasını diğerini ise geri götürmesini söyledi.



Bunun üzerine küçük çocuk kuşları geri vermek için evden çıktı. Küçük çocuk geri dönmeyince ailesi kuşçuya gitti.



Kuşçu da aileye kuşları teslim etmek için küçük çocuğun yanında bir arkadaşı ile kendisine geldiğini ancak kendisinin kuşları geri almadığını sonra da çocuğun gittiğini söyledi.



Bunun üzerine aile oğullarını bulmak için çevredeki güvenlik kameralarından oğullarının yanındakinin kim olduğunu öğrenmeye çalıştı. Oğullarının yanındaki çocuğu bulan aileye arkadaşı, kuşçudan sonra eve döndüğünü Rıdvan'ın eve gideceğini söyledi.



Oğullarına ulaşamayan aile daha sonra polise giderek durumu bildirdi. 5 gündür hem aile hem de polis ekipleri küçük çocuğu aradı ancak bulamadı.



Cesedi bulundu

Acı olay ise bugün ortaya çıktı. Bir kişinin sulama kanalı içinde ceset gördüğünü bildirmesi üzerine polis olay yerine gitti. Sulama kanalından çıkartılan cesedin bir çocuğa ait olduğu tespit edildi. Bunun üzerine polis ekipleri kayıp duyurusunda bulunan Parlarca'nın ailesine haber verdi.Çocuğun amcası teşhis için morga geldi. Amca, yüzü tanınmayacak olan çocuğu saçındaki sarı boyadan teşhis etti. Polis küçük çocuğun nasıl öldüğünü araştırmaya başladı.