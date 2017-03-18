5 günlük bebeğe dayak!

Edirne ’de 22 yaşındaki D.K., iddiaya göre 5 gün önce dünyaya getirdiği kız bebeğini ağladığı gerekçesiyle döverek hastanelik etti. Savcılık, hastane tedavisi süren bebeğin devlet korumasına alınması talimatı verip, anne hakkında soruşturma açtı.

Edirne Yıldırım Hacısaraf Mahallesi’nde oturan, günlük işlerde çalışan H.K. ile evli olan D.K., 5 gün önce bir kız çocuğu dünyaya getirdi. İddiaya göre, Melis adı verilen bebeğini emzirdiği sırada kucağın düşüren D.K., ağlaması üzerine döverek susturmaya çalıştı. Bu sırada ağlayan bebek sesini duyan amca L.K., anne D.K.’nin elinden bebeği alarak telefonla olayı polise bildirdi.Eve gelen polis ekipleri yüzünde tırnak izi bulunan bebeğin tedavisi için olay yerine sağlık ekiplerini çağırarak anne D.K.,’yı gözaltına aldı.Henüz 5 gün önce dünyaya gelen Melis bebeği, annesinin 'susturmak' için dövdüğü idda edildi. Sağlık ekipleri yüzünde çizikler ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izi bulunan bebeği tedavi için, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Bebek Yoğun Bakım Ünitesi’ne kaldırdı. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Olayla ilgili soruşturma başlatan Edirne Cumhuriyet Savcılığı, anne D.K.’nın Selimiye Karakolu’nda polis tarafından ifadesinin andından yeni doğum yapıp dikişlerinde kanama olması nedeniyle, daha sonra sorgusu için evinde dinlenmesine karar verdi. Savcılık çocuğun hastanedeki tedavisinin ardından Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Çocuk Yuvası'na teslim edilmesi, bebeğin ölümü halinde anne Derya K.’nin iyileşmesini beklemeden sorgusu için adliyeye getirilmesini istedi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.