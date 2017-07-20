5 katlı binaya 3 katlık yangın merdiveni

TOKAT kent merkezindeki 5 katlı apartmanın sadece 3'üncü katına kadar ulaşan yangın merdiveni, görenleri şaşırtıyor

Gaziosmanpaşa Bulvarı üzerindeki Kerimler Apartmanı'nın 3'üncü katında bulunan özel bir matematik kursunun ruhsat alabilmesi için belediye, yangın merdiveni şartı koydu. Bunun üzerine kurs sahipleri yangın merdiveni yaptırma kararı aldı. Kurs yönetimi ruhsat alabilmek için yangın merdivenini sadece kendilerinin bulunduğu kata kadar yaptırınca ortaya ilginç bir görüntü çıktı.







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