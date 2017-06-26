5 kişinin öldüğü faciada savcı itiraz etti, elektrikçi tutuklandı

SAKARYA'nın Akyazı İlçesi'nde 5 kişinin yaşamını yitirdiği aquaparkta tadilat çalışmasını yapan elektrikçi Kemal Dursun, savcılığın itirazı üzerine tutuklandı

5 kişinin öldüğü faciada savcı itiraz etti, elektrikçi tutuklandı
Cuma günü, Akyazı İlçesi Kuzuluk Mahallesi'nde bulunan aquaparkta kaçak elektrik akımı nedeniyle 5 kişi yaşamını yitirdi. Aquaparkta tadilat çalışmalarını yapan elektrikçi Kemal Dursun gözaltına alınırken, Cumartesi günü adli kontrol şartı ile serbest kaldı. Akyazı Cumhuriyet Savcılığı'nın itirazı üzerine elektrikçi Kemal Dursun dün yeniden gözaltına alındı. İlk belirlemelere göre tadilat çalışmalarının yapıldığı aquparkta havuzun çevresinde açıkta bırakılan kabloların tramplenin metal ayaklarına dokunması sonucu kaçak elektrik akımına neden olduğu tespit edilirken, Kemal Dursun gece saatlerinde tutuklandı.


 

Kaynak: DHA
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