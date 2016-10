10 YARALININ İSMİ BELLİ OLDU

Haber Kaynağı: DHA

Dün Hakkari Şemdinli'den yine acı haber geldi. Sabah saatlerinde yol kontrolü yapan Jandarma, bir kamyonete 'dur' ihtarında bulundu. Bunun üzerine kamyonette bulunan PKK'lı, aracı askerlerin üzerine sürerek patlattı. 5 ton bombanın bulunduğu aracın patlaması sonucu 10'u asker 8'i sivil 18 kişi şehit oldu. Alınan bilgiye göre, jandarmanın 'dur' ihtarına uymayan kamyonete ateş açtığı, o sırada çevrede bulunan PKK'lıların dan askerlere ateş açtığı öğrenildi. Saldırı sonrası saldırının yaşandığı yerde 6-7 metre derinliğinde bir çukur oluştu.Hakkari'nin Yüksekova ve Şemdinli ilçeleri arasındaki karayolunda askeri birlik önündeki Durak Jandarma Kontrol Noktası’na dün sabah ’canlı bomba’ PKK’lı teröristin bomba yüklü kamyonetle düzenlediği saldırıda 10 asker şehit oldu, 8 sivil vatandaş yaşamını yitirdi. 5 ton bomba yüklü kamyonetle, kontrol noktasında bekleyen araçların arasına ’intihar dalışı’ şeklinde gerçekleşen saldırıda, 11’i asker 27 kişi de yaralandı. Er Eyüp Hacıoğlu, Jandarma Uzman Çavuş Hasan Aydoğdu, Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Dobur, Jandarma Uzman Çavuş Bayram Aksu, Jandarma Uzman Çavuş Ertan Bayraktar, Er Özkan Altınok, Asteğmen Ömer Baydilli, Er Erkan Özdemir, Er Evren Kara şehit olan askerler arasında.Hayatını kaybeden siviller arasında 2 yıllık öğretmen Oğuz Uysal ile minibüs sürücüsü 30 yaşındaki Bahri Fırat da var.Şemdinli’deki saldırıda yaralanan 11’i asker 27 kişinin Şemdinli, Yüksekova, Hakkari ve Van’da tedavilerini sürdüğü belirtilirken, 16 sivil arasında bir İranlı Welat Ramadan’ın da bulunduğu belirtildi. Welat Ramadan’ın Van’a sevk edildi. Yaralılardan 5’inin kimliği henüz açıklanmazken, 10 yaralı da şunlar:Cengiz Ataman, Varis Yılmaz, Basri Uysal, Fehmi Durmaz, Portakal Vural, Muhsin Can, Yaşar Sönmez, Mehmet Salih Fırat, Veli Fırat ve Erdinç Yılmaz.Bölücü terör örgütü PKK’nın hain saldırısı bugün saat 09.45’te, Şemdinli’ye 20 kilometre uzaklıktaki Durak 2’nci Hudut Bölüğü önünde meydana geldi. Bölüğe yaklaşık 150 metre uzaklıkta ve günün 24 saati yol denetimi yapılan jandarma kontrol noktasında görevli askerler durdurdukları araçlarda kontrol yaparken, Şemdinli yönünden gelen kamyonete de görevli jandarma erleri biraz ilerde ’dur’ ihtarında bulundu.Ancak, kamyonetin durmayarak, arama ve kimlik kontrolü devam eden araçların bulunduğu noktaya hareket edince askerler ateş açtı. Tam bu sırada çevrede beliren PKK’lı teröristler da askerlere taciz ateşi açıp dikkatleri o yöne çevirirken, ’canlı bomba’ terörist jandarma kontrol noktasındaki araçların arasına ’İntihar dalışı’ yapıp 5 ton bomba yüklü kamyoneti infilak ettirdi.Bomba yüklü araç havaya uçarken, çevredeki birçok araç kullanılmaz hale geldi. Patlama yerinde 6 metre derinlik ve 15 metre genişliğinde çukur oluşurken, kontrol noktasına 150 metre uzaklıktaki 2’nci Hudut Taburu’nun nizamiyesi ve binaları da hasar gördü.Saldırıda yaralılara ilk müdahaleyi yakındaki 2’nci Hudut Bölüğü’ndeki askerler yaparken, olay yerine Hakkari, Şemdinli ve Yüksekova’dan sağlık ekipleri ve takviye birlikler sevk edildi. Hakkari, Yüksekova ve Şemdinli’deki hastanelerde de sağlık personelinin tümü göreve çağrıldı.10 askerin şehit olduğu, 8 sivilin yaşamını yitirdiği son dönemdeki en fazla can kaybına neden olan terörist saldırıda yaralanan 11 asker ile 16 sivil vatandaş da ambulanslar ve helikopterlerle Şemdinli, Yüksekova ve Hakkari’deki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu belirtilirken, can kaybının artmasından endişe ediliyor.Saldırı sonucu yolda yaklaşık 10-15 metre çapında ve 6-7 metre derinliğinde bir çukur oluştu, karakolun nizamiyesinde de ağır hasar meydana geldi. Saldırı sırasında yolda minibüs bekleyen vatandaşların da olduğu öğrenildi.Valilikten yapılan açıklama şöyle: "9.10.2016 günü saat 09.45 sıralarında Durak 2.Hudut Bölüğü önünde Jandarma Birlikleri tarafından her gün 24 saat esasına göre yapılan yol denetimi ve arama noktasına kontrolsüz olarak yaklaştığı tespit edilen kamyonete dur ihtarı yapılmış, aracın durmaması üzerine ateş açılmış ancak etraftan BTO mensuplarınca da taciz ateşi yapılarak dikkatin oralara da yönelmesi üzerine kamyonet nizamiyeden girme niyetini gerçekleştirememiş ve yaklaşık 5 ton olduğu değerlendirilen patlayıcıları infilak ettirmiştir. İlk belirlemelere göre maalesef 9 askerimiz şehit olmuş (Şehit sayısı 10'a yükseldi) 8 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 11’i asker 27 yaralımız askeri helikopterlerden de yararlanılmak sureti ile civardaki daha donanımlı hastanelere sevk edilmektedir. Bölgedeki terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi için hava destekli komando birliklerinin geniş çaplı operasyonları devam etmektedir. Bükün milletimizin başı sağ olsun."