5 yaşındaki çocuğu donmak üzereyken buldular

Şanlıurfa’da kaybolan İbrahim Gönül (5), jandarmanın 8 saatlik arama kurtarma çalışması sonucunda, donmak üzereyken bulundu. Küçük çocuk hastanede tedavi altına alındı

5 yaşındaki çocuğu donmak üzereyken buldular
18 Aralık 2018 Salı 12:01

Olay, dün akşam Karaköprü ilçesine bağlı Hamurkesen Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Uzuncuk Mahallesi'nde yaşayan Cevat Gönül, oğlu İbrahim Halil Gönül'ü de yanına alarak Hamurkesen Mahallesi'ne alışverişe gitti. İbrahim Halil'i otomobilde bırakan baba Cevat Gönül, alışveriş yapmak için bir markete girdi. Döndüğünde ise oğlunun olmadığı fark etti.  Çevreyi kontrol eden baba, oğlunu bulamayınca durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Hemen harekete geçen jandarma ekipleri, küçük çocuğu yağmura rağmen sürdürülen 8 saatlik arama kurtarma çalışmasının sonunda, kaybolduğu yere 5 kilometre mesafadeki Akziyaret Mahallesi'nde tepelik alanda buldu. Üşüdüğü için bir ağacın altına sığındığı öğrenilen İbrahim Halil Gönül, askerler tarafından Akziyaret Jandarma Karakolu'na götürüldü. Burada sıcak süt ikram edilen Gönül, daha sonra karakolda hazır tutulan ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede tedaviye alınan İbrahim Halil Gönül'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #donma #çocuk #bulundu #arama
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