5 yıldızlı otelde boğulma şoku!

Antalya’nın Manavgat ilçesinde ailesiyle tatil yapan 6 yaşındaki çocuk otelin havuzunda boğuldu

Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde ailesiyle birlikte tatil yapan 6 yaşındaki Yiğit Atakan Arı, beş yıldızlı otelin havuzunda boğularak öldü. Minik çocuğun ailesi otel yönetimini, otel yönetimi de aileyi suçladı.



Eskişehir'de oturan Hatice ve Ersin Arı çifti çocukları Yiğit Atakan ve 3 yaşındaki Beyza Emine ile 3 gün önce bayram tatili için Manavgat'ın Kızılağaç Mevkii'nde bulunan 5 yıldızlı otele geldi. Tatillerini otelde geçiren çift dün öğleden sonra su kaydıraklarının bulunduğu yerde havuza girip eğlenmeye başladı. Hatice Arı şezlongda küçük kızıyla ilgilenirken, baba Ersin Arı da oğlu Atakan Yiğit ile saat 16.30 sıralarında su kaydıraklarından kaydı. Oğluyla 2 kez kaydıraklardan kayan baba iddiaya göre Yiğit Atakan'ı derinliği 139 santimetre olan havuzda tek başına bırakıp kaydırak merdivenlerinin oraya bıraktığı terliğini almaya gitti. Kolluğu olmayan Yiğit Atakan, bir süre sonra havuzda çırpınmaya başladı. Küçük çocuğun boğulduğunu gören otelin cankurtaranı Özgür Kaplan, havuza atlayarak Yiğit Atakan'ı çıkardı.



Minik Yiğit Atakan'a ilk müdahaleyi otel çalışanları yaptı. Suni teneffüs yapılan Yiğit Atakan Arı, haber verilmesi üzerine gelen ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedaviye alınan Yiğit Atakan Arı, doktorların tüm çabasına rağmen yaklaşık bir saat sonra yaşamını yitirdi. Yiğit Atakan Arı'nın kesin ölüm nedeninin saptanması için cesedi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.



Otel ve havuz başında incelemelerde bulunan jandarma ekipleri, otel görevlilerinin ve olaya tanık olan tatilcilerinin ifadesine başvurdu. Hatice ve Ersin Arı çifti, çocuklarının ölümüne otel yönetiminin ihmalinin neden olduğunu ileri sürdü.



Otel Genel Müdürü Ömer Özkul ise ailenin ihmali olduğunu ileri sürdü. Ailenin bir haftalık bayram tatili için otellerine geldiğini belirten Özkul, "Bir gün önce ben de kızımla aynı havuzdaydım. Bu olayda otelin bir ihmali yok, havuz başında cankurtaran görev yapıyor. Uyarı levhaları var. Havuz, standartlara uygun. Çocuk çırpınmaya başlayınca cankurtaran çıkarıyor, suni teneffüs yapıyor. Diğer tatilciler çocuğun başında toplanmış. Anne ve babası daha sonra geliyor. Bu yaştaki bir çocuk kolluksuz olarak havuzda tek başına bırakılıp başından ayrılınmaz" dedi.



RUS DOKTOR MÜDAHALE ETTİ



Antalya'da Yiğit Atakan Arı'nın yaşamını yitirdiği otelin cankurtaranı Özgür Kaplan, olay anını anlattı. Otel havuzunda bir çocuğun çırpındığını gördüğünü belirten Kaplan, derhal havuza atlayarak dışarı çıkardığını söyledi. Kaplan, "Havuzdan çıkardıktan sonra suni teneffüs ile kalp masajı yaptım, kusturmaya çalıştım. Bu arada ambulansı, hem de otel müdürümü aradım. İnsanlar başıma toplandı. Misafirlerimizden bir Rus, 'Ben doktorum' dedi. Çocuğa kalp masajı ve suni teneffüs yaptı. Ambulans gelince çocuğu alıp hastaneye götürdü" dedi.



BOĞULMA VE ACİL MÜDAHALE



Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yıldıray Çete, uzun bayram tatili nedeniyle ailelerin çocuklarıyla tatile çıktığını, bazen böyle üzücü olaylarla da karşılaşıldığını söyledi. Bunların başında acil sağlık hizmetlerinin önemli travma sorunlarından biri olan boğulmaların geldiğini belirten Prof.Dr. Çete, şöyle konuştu:



"Sadece bu bayram tatiliyle ilişkili olmamakla beraber baktığımızda yaz aylarının başlangıcından beri Antalya, Şanlıurfa gibi bölgelerimizde deniz, havuz, göl, baraj gibi yerlerde çok sayıda boğulma olaylarıyla karşılaştık. Bunların önemli bölümü yüzme bilmeyen erişkinler ve küçük yaştaki çocuklar oluyor. Boğulma olayları, önemli bir sağlık problemi olarak karşımızda bulunuyor. Birinci sırada gerekli güvenlik önlemlerinin alınamaması geliyor. Asıl olay boğulma olayının önüne geçmektir. Boğulma olayının gelişmesini engellemektir. Boğulma olayı gerçekleştikten sonra müdahalenin yaşamda kalabilmekte önemli etkisi var. Ancak daha sınırlı. Öncelikli olay toplum sağlığı açısından koruyucu hizmetler. Yani boğulma olaylarının önüne geçmek. Manavgat'taki bu olayda çocuk havuzdan çıkarıldığında bilinci yerinde miydi, konuşuyor muydu, soluk alıp verebiliyor muydu? Eğer bunlar var ise dediğim gibi çocuğun bir yana yatırılması, ortamda var ise oksijen desteğinin sağlanması gerekiyordu. 112 ekibi gelene kadar eğer başlanmadıysa bu hayatta kalma oranını azaltıyor."