5 yıldızlı tatil köyü icradan satılık!

Antalya Göynük'te 5 yıldızlı Club Phaselis tatil köyü , banka borçları nedeniyle icra dan satışa çıkarıldı.



ARAZİ TAHSİSİ İPTAL EDİLDİ



88 MİLYON 943 BİN TL BEDEL

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya'nın en önemli turizm bölgelerinden Kemer Göynük'teki doğa harikası bir alanda bulunan araziyi, 3 Aralık 1986 tarihinde Faseltur Turizm Tic. ve San. A.Ş.'ye 49 yıllığına tahsis etti. Araziye 2014 yılında vefat eden Antalyalı işadamı Mustafa Çalık tarafından Club Phaselis Tatil Köyü kuruldu. Ancak tatil Köyü, bazı banka borçlarının yanı sıra, Mustafa Çalık'ın kardeşi ATAÇ Grubu'nun ortaklarından Hüseyin Çalık'a olan kefaleti nedeniyle darboğaza girdi. Maddi sıkıntı ve kefalet borçları yüzünden 2015 sezonunda kapanan tatil köyü, 2016 yılında hiç açılmadı.Halen kapalı olan Club Phaselis Tatil Köyü'nün 49 yıllık arazi tahsisi de, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca iptal edildi. Kapalı olması nedeniyle 'taşınmazın etkili, ekonomik ve verimli kullanılmaması ve böylece kamunun zarara uğratılması sebebiyle' tahsisinin iptaline karar verilen tatil köyü, bakanlıkla yapılan sözleşme gereği Hazine'ye devredildi. Ancak ipotek alacaklısı İş Bankası'nın başvurusu üzerine Kemer İcra Müdürlüğü, tatil köyünü icradan satışa çıkardı.70 bin 755 metre alan üzerine kurulu ve 2035 yılı sonuna kadar tahsis hakkı bulunan tatil köyü, bankaya olan 44 milyon doların üzerindeki borçları nedeniyle 88 milyon 943 bin TL muhammen bedel üzerinden icradan satışa çıkarıldı. Tatil köyünün satış ihalesi 27 Nisan Perşembe günü saat 14.30'da yapılacak.Ancak bakanlığın tahsisini iptal ettiği ve Hazine'ye devrettiği otelle ilgili satışın yapılıp yapılamayacağı, soru işaretlerine yol açtı. Konuyla ilgili ticaret hukuk davaları konusunda uzman avukat Arif Karabağ, bankanın ipotek alacaklısı olarak üst hakkı ipoteği olduğundan tesiste kıymet takdiri yaptırdığı ve yaklaşık 90 milyon lira civarında bir değer tespiti belirlendiğini belirtti. Avukat Karabağ şöyle dedi:"27 Nisan'da taşınmazın üst hakkının satışı sözkonusu. Arazi mülkiyeti hazineye ait. Ancak burada satışa çıkan yerle, satış konusunda bir çelişki bulunuyor. Hem Hazine'ye intikal etmesi, hem de banka tarafından ipotekten dolayı satışa çıkması sözkonusu. Hazine'nin tahsisi iptal ederek taşınmaza el koymasıyla banka ipotek hakkının çatışması sözkonusu olacak ve bunu da büyük ihtimalle yargı çözecek."