500 bin işsize eğitim ve bin 502 TL maaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu işsiz leri yakından ilgilendiren önemli açıklamalar yaptı

İşbaşı eğitim programıyla iş sahibi yapılacak 500 bin gence bin 502 TL maaş verileceğini söyleyen Bakan Müezzinoğlu, gençlerin istihdamına yönelik yapılan uygulamalarla ilgili olarak şöyle dedi: "500 bin gence işyerine adapte olma eğitimi vereceğiz. İşbaşı eğitim programında bin 502 TL'lik ücreti biz üstleniyoruz."Sabah'ın haberine göre işsizlikle mücadele kapsamında başlatılan istihdam seferberliğine değinen Müezzinoğlu, "İŞKUR'un uyguladığı 'İşbaşı Eğitim Programı' geliştirilerek işverenlerin istihdam seferberliğine daha fazla katılmasına olanak sağlandı. Programın süresi 3 ay olacak. Bu sürede İŞKUR eğitim alan kişiye net asgari ücret düzeyinde ödeme yapacak. İş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası primlerini karşılayacak."Yılsonuna kadar 500 bin kişinin bu programdan faydalanması hedefleniyor. Programı başarıyla bitirenlerin işverenler tarafından istihdam edilmesi durumunda da 2017'nin sonuna kadar işverenlerin istihdam üzerindeki sigorta ve vergi yükleri (aylık 773 TL) İşsizlik Sigortası Fonu ve Maliye Bakanlığı tarafından üstlenilecek.