5,5 ay önce evlendiği eşiyle görüşemiyor

KARAMAN'da Mehmet A. (32), üniversite eğitimi sırasında tanıştığı sınıf arkadaşı Esra A. (22) ile 14 Haziran 2016 tarihinde evlendi. Bu evliliğe karşı çıkan eşinin ailesi, iddiaya göre, kızlarını memleketleri Hatay'a geri götürdü. Eşinden yaklaşık 5,5 aydır ayrı yaşadığını belirten Mehmet A., kendisiyle görüşemediğini ve endişe ettiğini söyledi

Mehmet A., 2015 yılında, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Kazımkarabekir Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümü'nü kazandı. Okul başladıktan kısa süre sonra sınıf arkadaşı Esra B. ile ilişki yaşamaya başladı. Çift, üniversiteden mezun olduktan sonra evlenmeye karar verdi. Esra B.'nin ailesi, iddiaya göre, bu evliliğe karşı çıktı. Bunun üzerine genç çift, 14 Haziran 2017 tarihinde, Kazımkarabekir ilçesinde ailelerinin haberi olmadan evlendi.



Durumu öğrenen Esra A.'nın ailesi ise kızlarını memleketleri Hatay'a götürdü.



Eşi Esra A.'dan yaklaşık 5,5 aydır haber alamadığını ileri süren Mehmet A., ''Eşimin ailesi, evliliğimize karşı çıktı; ancak buna rağmen biz evlendik. Sonra ailesi gelip, düğün yapmamızı ve kızlarını telli duvaklı evlendirmek istediklerini söyleyip, memleketlerine götürdüler; ancak o günden itibaren eşimle görüşemiyorum" dedi.



Eşiyle görüştürülmediği için ailesi hakkında şikayette bulunduğunu dile getiren Mehmet A, ''Eşim, polise verdiği ifadesinde, benimle isteyerek evlendiğini; ancak ailesinin baskısı sonucu ayrı yaşadığımızı söylemiş. Ben, eşimin hayatından endişe ediyorum'' diye konuştu.





Kaynak: