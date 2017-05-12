550 yıllık türbe, 4 saatte yer değiştirdi

Hollanda ve Türk firması tarafından hazırlanan projeyle, 1100 tonluk Zeyney Bey Türbesi'ni taşıma işlemi, Türkiye'de ilk kez kullanılan bir yöntemle gerçekleştiriliyor. Özel bir asfalt yol yapılarak hazırlanan projeye göre yapılan taşıma işleminin 8 saatte tamamlanması bekleniyor. Yetkililer, taşıma işleminin devam ettiğini, şu ana kadar herhangi bir sorunla karşılaşılmadığını söyledi.
Sıkı güvenlik önlemleri alındı
Ilısu Baraj Gölü altında kalacak antik Hasankeyf İlçesi'nin en önemli tarihi eserlerinden biri olan Zeynel Bey Türbesi'nin taşınması işlemleri jandarma ve polis güvenlik önlemleri altında yapılıyor. Alınan önlemler arasında yeralan jandarma dedektör köpekleri de şüphe duyulan bölgelerde bomba araması yapıyor. Yine türbenin bulunduğu alanda ve türbenin taşınması güzergahında drone uçurularak taşıma işlemleri havadan kontrol altında tutuluyor.
Ağırlığı 1100 ton
Kültür Bakanlığı ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nce ortak yürütülen çalışmalar kapsamında, Hollanda ve Türk olmak üzere 2 firmanın üstlendiği taşıma işlemleri için 150 tekerden oluşan özel bir platform oluşturuldu. Yaklaşık 2 yıldır yapılan nakil çalışmaları için önce türbenin altına bir metre yüksekliğinde beton zemin döküldü. Daha sonra bugün sabah saat 07.45 sıralarında hidrolik kirkolarla betonla birlikte ağırlığı 1100 ton ağırlığındaki türbe, taşıma platformona yüklendi. Polis ve jandarma ekiplerinin çevresinde aldığı önlemle birlikte türbe yeni yerine saatte 400 metre hız ile yola çıkarıldı.
Yetkililer, şu ana kadar herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını ve belirledikleri sürede türbenin yeni yerine taşınacağını söyledi.
Türbe bulunduğu yerden taşınıp özel yaptırılan yoldan yaklaşık 600 metre hareket ettikten sonra yolun üzerinden geçen elektrik telleri nedeniyle nakil işlemi yaklaşık 20 dakika durdu. Telin kesilmesiyle birlikte taşıma işlemi kaldığı yerden devam etti.
Sevinç ve hüzün
Türbenin nakil işlemini Batman Valisi, Hasankeyf Belediye Başkana Vahap Kusen de izledi. Başkan Kusen, mutluluk ve hüznü birarada yaşadıklarını belirterek, "Tarihi sular altında kalacak olan bu türbenin taşınması bizi sevindiriyor. Ancak biz bunu dalından koparılmış bir çiçek gibi görüyoruz. Çünkü baraj suları altında diğer tarihi eserler kalacak. Keşke hepsini taşıma imkanı olsaydı. Bir taraftan da sevinçliyiz. Atalarımızdan bize kalan böylesi önemli bir eseri gelecek kuşaklara gösterme imkanı bulacağız. Hem sevinci, hem hüznü bir arada yaşıyoruz.
Hasankeyfli bazı vatandaşlar ise çok şaşırdıkları taşıma işlemine tepki göstererek, "Keşke ilçemiz sular altında kalmasaydı. Çiçek dalında güzeldir. Bu tarihi eseri, tarihi şehirden koparıp yeni yerine götürülmesini doğru bulmuyoruz. Keşke baraj yapılmasaydı" diye konuştu.
4 saatte taşındı
8 saat sürmesi planlanan tarihi Zeynel Bey Türbesi'nin 2 kilometre uzaklıktaki yeni yerine taşınması işlemi, 4 saatte tamamlandı.
Hasankeyf içerisinde bulunan ve sabah saat 07.45'te Türkiye'de ilk kez kullanılan özel bir sistem ile tek parça halinde taşınmasına başlanan Zeynel Bey Türbesi, 4 saat süren yolculuktan sonra, saat 11.45'te konulacağı yeni yerine ulaştırıldı. Çalışmaların, hiçbir aksilik çıkmaması ve beton bloklara yükleme işleminin dün geceden başlaması nedeniyle planlanandan erken bittiği belirtildi.
Çok sayıda kişinin tanıklık ettiği tarihi taşınma işleminden sonra, Türk ve Hollanda firmalarının çalışanları birbirlerine sarılarak bu anı kutladı.
Türbenin yarından itibaren yeni yerine yerleştirme çalışmalarının başlayacağı, pazartesi günü tamamlanacak çalışmaların Bakanlar Kurulu'ndan kurulacak canlı bağlantı ile izleneceği belirtildi.
ZEYNEL BEY TÜRBESİ
Zeynel Bey Türbesi, 1462-1482 yılları arasında Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan’ın Otlukbeli Savaşı'nda şehit olan oğlu Zeynel Bey adına yapılmıştır. Türbenin mimari önemi, Azerbaycan ve Türkistan yöresi mimari özelliklerini Anadolu’ya taşımış olmasından kaynaklanmaktadır. Dışarıdan silindir görünümüne sahip olan türbe içerde sekizgen planlıdır. Türbe, gözalıcı renklere sahip gövde süslemesi ile dikkat çekmektedir.