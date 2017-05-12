550 yıllık türbe, 4 saatte yer değiştirdi

Batman'ın Hasankeyf İlçesi'nde, Ilısu Barajı tamamlanınca su altında kalacak olan 550 yıllık Zeynel Bey Türbesi, 150 tekerden oluşan özel bir platform üzerindeki beton bloklar üzerinde tek parça halinde başka yere taşındı

Hollanda ve Türk firması tarafından hazırlanan projeyle, 1100 tonluk Zeyney Bey Türbesi'ni taşıma işlemi, Türkiye'de ilk kez kullanılan bir yöntemle gerçekleştiriliyor. Özel bir asfalt yol yapılarak hazırlanan projeye göre yapılan taşıma işleminin 8 saatte tamamlanması bekleniyor. Yetkililer, taşıma işleminin devam ettiğini, şu ana kadar herhangi bir sorunla karşılaşılmadığını söyledi.



Sıkı güvenlik önlemleri alındı

Ağırlığı 1100 ton



Sevinç ve hüzün

4 saatte taşındı



ZEYNEL BEY TÜRBESİ