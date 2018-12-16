58 yaşındaki liselinin hayali, ünversite

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 3 yıl önce Açıköğretim Lisesi'ne başlayan evli ve 2 çocuk annesi Meral Çınar Aytaş (58), en büyük hedefinin, üniversiteyi kazanarak yabancı dil eğitimi almak olduğunu söyledi

Ailesiyle birlikte yurt dışına taşındığı için ilkokuldan sonra okuma fırsatı bulamayan Meral Çınar Aytaş, Arapça ve Osmanlıca kurslarına katılarak sosyal hayatını renklendirmek istedi. Gelişim kursları, resim kursları gibi faaliyetlerle boş zamanlarını değerlendiren Aytaş, Açıköğretim Ortaokulu'na başlayıp, mezun oldu. 3 yıl önce de Açıköğretim Lisesi'ne kayıt yaptıran Aytaş, liseyi bitirme aşamasına geldiğini söyledi. Yeni hedefininin hazırlanıp üniversiteyi kazanmak olduğunu belirten Meral Çınar Aytaş, en büyük destekçisinin ise eşi Mehmet Ali Aytaş (62) olduğunu belirtti.

Eğitimci olan eşinden aldığı cesaretle eğitimini devam ettirdiğini kaydeden Meral Çınar Aytaş, "Ailem yurt dışında yaşıyordu, bu yüzden ben de yurt dışına gitmek zorunda kaldım. Memleketimi özlediğimi hissettim ve geri döndüm. Fırsatları değerlendirmek istedim. Dışarıdan okulu bitirmeme mani bir şey yoktu. Ortaokulu açıktan bitirdim. Sonra liseye devam ettim. Şimdi de lisenin son dönemlerindeyim. Gelişim kurslarına, yağlı boya resim kursu, Osmanlıca, Arapça kursu, diksiyon kursuna katıldım. Böylelikle kendimi geliştirmeyi amaçladım. İnşallah liseyi bitirince üniversite sınavlarına da hazırlanmak istiyorum. Yabancı dil ağırlıklı bir bölüm okumak istiyorum. Yabancı dile karşı ayrı bir merakım var" dedi.

Yabancı dil bilmemenin özellikle kadınlar açısından büyük bir eksiklik olduğunu düşündüğü için dil ağırlıklı bir bölüm okumaya karar verdiğini söyleyen Aytaş, "İnsanlarımız yabancı dil öğrenmeyi sevmiyorlar. Çok kötü bir düşünce. İnsan en az bir yabancı dil öğrenmeli. Yabancı dil bilmediğimiz sürece hep küçük duruma düşeriz. Çalıştığım zaman her şey güzel gidiyor. Matematikte biraz zorlanıyorum. Geçtiğimiz dönem 14 ders seçmiştim. Bu derslerden 2'sinden kaldım, diğerlerini geçtim. Bu da beni mutlu etti. Önümüzdeki iki sınavlardan sonra okul bitiyor. Yavaş yavaş üniversite sınavlarına hazırlanmaya başlıyorum" ifadelerini kullandı.

Eşiyle birlikte eğitim anlamında çeşitli söyleşilere, konferanslara gittiklerini belirten Mehmet Ali Aytaş, "Eşimi her yönden destekliyorum. Haziran ayında büyük ihtimalle lise bitecek. Önümüzdeki yıl da üniversite sınavında inşallah başarılı olur. Ben yönlendiriyorum, yardımcı oluyorum, ama daha çok kendisi kitabını alıp çalışıyor" diye konuştu.