6 bin 715 Suriyeli geri dönmedi!

Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden, Kurban Bayramı'nı geçirmek için ülkelerine giden Suriyeliler'den 6 bin 715’i Türkiye’ye dönmedi

6 bin 715 Suriyeli geri dönmedi!

Kilis Valiliği'nin izniyle 53 bin 798 Suriyeli, 15-30 Ağustos tarihlerinde, Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Fırat Kalkanı Harekatı'yla terör örgütlerinden temizlenen Suriye’nin bazı kentlerine gitti. Kurban Bayram için memleketleri Suriye’nin çeşitli şehirlerine, yakınlarını ziyarete giden 53 bin 798 Suriyeli'nin dönüşü, 5 Eylül- 15 Ekim tarihlerinde tamamlandı. Bayramı ülkesinde geçiren Suriyeliler'den 47 bin 83'ü Türkiye'ye dönerken, 6 bin 715'i ise Türkiye’ye gelmedi.

 


Kaynak: DHA
Etiketler; #suriyeli #kurban bayramı
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