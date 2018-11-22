6 çocukla birlikte motora bindi!

Adana'da motosikletine bindirdiği 6 çocukla trafikte ilerleyen sürücü, faciaya davetiye çıkardı

6 çocukla birlikte motora bindi!
22 Kasım 2018 Perşembe 10:03

Merkez Seyhan ilçesindeki Fuzuli Caddesi’nde 01 N 986 plakalı motosiklette 2'si kucağında, 4'ü arkasında, 6 kız çocuğuyla ilerleyen sürücü, görenleri hayrete düşürdü. Kentin işlek caddesinde ilerleyen motosikletteki çocukların, düşmemek için birbirlerine sıkı sıkıya tutunduğu görüldü. Cep telefonlarına sarılan vatandaşlar, o anların fotoğrafını çekti. Tehlikeye aldırmayan motosiklet sürücüsü ise tüm uyarılara karşın yoluna devam etti.  Sosyal medyadan paylaşılan fotoğraf, büyük tepki çekti.


Kaynak: DHA
Etiketler; #adana #motosiklet #6 çocuk motorda
Önceki Haber
Bu işi yapanlar, erken emekli olacak
Sonraki Haber
Baş dönmesinin nedeni yastık olabilir!
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.