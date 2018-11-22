6 çocukla birlikte motora bindi!

Adana'da motosikletine bindirdiği 6 çocukla trafikte ilerleyen sürücü, faciaya davetiye çıkardı

Merkez Seyhan ilçesindeki Fuzuli Caddesi’nde 01 N 986 plakalı motosiklette 2'si kucağında, 4'ü arkasında, 6 kız çocuğuyla ilerleyen sürücü, görenleri hayrete düşürdü. Kentin işlek caddesinde ilerleyen motosikletteki çocukların, düşmemek için birbirlerine sıkı sıkıya tutunduğu görüldü. Cep telefonlarına sarılan vatandaşlar, o anların fotoğrafını çekti. Tehlikeye aldırmayan motosiklet sürücüsü ise tüm uyarılara karşın yoluna devam etti. Sosyal medyadan paylaşılan fotoğraf, büyük tepki çekti.