6 erkek oturup 'Kepez'de kadın olmayı' konuşacak

Antalya Kepez Belediyesi'nin 8 Mart'ta gerçekleştireceği 'Kepez'de kadın olmak' konulu panelin konuşmacıları arasında kadın yok.

6 erkek oturup 'Kepez'de kadın olmayı' konuşacak
27 Şubat 2019 Çarşamba 14:30

Antalya Kepez Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde "Kepez'de kadın olmak" konulu panel düzenleyecek. Panelin moderatörünün yanı sıra, konuşmacı olarak davet edilen 5 belediye başkan adayı da erkek.

Panelin afişinde yer alan bilgilere göre panelin moderatörlüğünü Doç. Dr. Mehmet Şahin yapacak. Konuşmacı olarak katılanlar ise şöyle: CHP Kepez Belediye Başkan Adayı Birol Arslan, AK Parti Kepez Belediye Başkan Adayı Alper Altınok, MHP Kepez Belediye Başkan Adayı Serkan Ön, DSP Kepez Belediye Başkan Adayı Erhan Özel, Bağımsız Kepez Belediye Başkan Adayı Gökhan Bayram.

Erkeklerin kadın olmaktan söz edeceği ilginç etkinliğin saati ise 14.30

Etiketler; #antalya #Kepez Belediyesi #8 mart #Kepezde kadın olmak #panel #erkek
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