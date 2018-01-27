6 milyon TL'lik kobra zehiri ile yakalandılar!

Konya'da bir otomobilde yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 6 milyon lira olan 596 tüp kobra zehiri ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin zehri Rusya'dan getirdiği öğrenildi

6 milyon TL'lik kobra zehiri ile yakalandılar!

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Müdacele Şubesi ekipleri, şüpheli 4 kişinin tüp içerisinde bulunan sıvı bir maddeyi satmaya çalıştıkları ihbarını aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler şüphelileri takibe aldı.Yapılan takibin ardından polis, şüpheli otomobili Belh Kavşağı'nda durdurdu. Otomobilde bulunan şüpheliler Abdullah K. (35), Mehmek K. (40), Ahmet  Ç. (63) ve Mehmet Arif A. (49) gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada ise bir çanta içerisinde 596 tüp kobra zehri ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüpheliler buradaki ilk ifadelerinde, zehiri iki gün önce İstanbul'dan getirdiklerini, burada kozmetikçilere satmaya çalıştıklarını ancak satamadıklarını söyledi. Şüpheliler daha sonraki polis sorgusunda ise, zehri 5-6 yıl önce İstanbul'daki ortaklarıyla kaçak yollarla Rusya'dan ülkeye getikdiklerini, zehiri Konya'daki bir aracıya satacaklarını, onunda zehri yurt dışına çıkaracağını söyledikleri öğrenildi. Zehirin piyasa değerinin yaklaşık 6 milyon lira olduğu belirtildi. Polis, şüphelilerin bağlantılı olduğu kişileri tespit etmek için çalışma başlattı.

Konya Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, polisteki sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edilecek.


Kaynak: DHA
Etiketler; #konya #kobra zehiri
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